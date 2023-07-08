المزروعي يضيف الميدالية السادسة للإمارات في دورة الألعاب العربية

المصدر: وام

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أحرز محمد خليفة المزروعي، لاعب منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم، برونزية سباق 1500 متر على الكراسي المتحركة بدورة الألعاب العربية الـ15، المقامة حاليا بالجزائر.

وهذه هي الميدالية السادسة في رصيد الإمارات، والرابعة لأصحاب الهمم، والثانية للاعب نفسه بعد برونزية مسابقة 100 متر كراسي متحركة.

وضمن فعاليات أصحاب الهمم بنفس الدورة، حقق منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة فوزه الثاني على التوالي على نظيره الليبي بنتيجة 75 – 26، ومن المقرر أن يواجه نظيره الجزائري في ثالث مبارياته بالدورة.

وشهد المباراة سعادة يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر وسعادة سلطان بن مجرن عضو المكتب التنفيذي رئيس وفد الإمارات بالدورة.

وتأهل سباح منتخبنا الوطني سالم غالب إلى نهائي مسابقة 50 متر فراشة ليعزز طموحه في المنافسة على ميدالية.

وفاز منتخب الشطرنج على نظيره العراقي 3-1 في الجولة الأولى لمسابقات السيدات للفرق، وفاز منتخب الرجال على المنتخب الجزائري A بنتيجة 2.5 نقطة مقابل 1.5 نقطة في الجولة الثانية.

ويختتم منتخبا الشطرنج منافسات الفرق بخوض الجولات الأخيرة، حيث يلتقي فريق الرجال مع منتخبي الصومال والجزائر (B) ويواجه فريق السيدات منتخبي الجزائر ((A وقطر.

ويخوض منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية غدا الأحد سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 59 كم بمشاركة 4 دراجين هم: يوسف الحمادي، وعبدالله آل علي، وجابر المنصوري وسيف الكعبي.

وتنطلق غداً أيضا في مدينة تيبازة منافسات الفرق لكرة الطاولة بمشاركة منتخبنا الوطني الذي يدشن مشواره عبر لاعبينا عبدالله البلوشي، ومحمد محمود، ومحمد الحواي، وعلي الحواي، حيث سيواجه منتخبنا نظيره القطري في مستهل مشاركته العربية ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم 6 منتخبات: الإمارات، السعودية، قطر، تونس، ليبيا والسودان.

ويخوض منتخبنا الوطني للشراع تحدي فئة الفردي لليوم الثاني على التوالي عبر مشاركة ماجد آل علي وخليفة الرميثي ومحمد المرزوقي ومدية النيادي في منافسات "أوبتمست"، ويشارك في منافسات "ألكا 4" كلاً من محمد الزعابي وماجد المرزوقي وكاميلا خليفة القبيسي ومروة الحمادي، وضحى آل بشر في "ألكا 6 " وعادل خالد في منافسات "ألكا 7".

ويدشن منتخب المبارزة مشواره في الدورة بفئة الفردي؛ حيث يشارك حمد الجلاف وخالدر المرزوقي في منافسات سلاح فلوريه، بينما تخوض زينب الحوسني وشيخة الزعابي منافسات سلاح ايبيه.

ويستأنف منتخب الملاكمة مشواره عبر منافسات السيدات حيث تخوض هيا جاسم النزال الأول في منافسات الدور نصف النهائي لوزن 52 كجم وجواهر الأميري وزن 48 كجم في الدور ربع النهائي

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