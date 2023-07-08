الجامايكية جاكسون تسجّل أسرع زمن هذا العام في 100 م

المصدر: أ ف ب

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سجّلت العداءة شيريكا جاكسون خامس أسرع زمن في تاريخ سباق 100م بواقع 10.65 ثوان، لتحافظ على لقبها في بطولة جامايكا لألعاب القوى الجمعة.

جاكسون التي حصدت فضية مونديال يوجين العام الماضي، عادلت رقم الأمريكية ماريون جونز لخامس أسرع زمن في التاريخ، وتفوّقت على أفضل رقم هذه السنة سجّلته الأميركية شاكاري ريتشاردسون في بطولة الولايات المتحدة الخميس (10.71 ث).

وفي غياب النجمة شيلي-آن فرايزر برايس التي لم تشارك في كينغستون وتحمل بطاقة دعوة كحاملة لقب في بطولة العالم، ستمثل جامايكا أربع عداءات في الحدث العالمي في بودابست الشهر المقبل.

وفازت جاكسون (28 عاماً) فيما كانت سرعة الرياح قانونية (1 م/ث)، بينما حققت شاشالي فوربس أفضل زمن شخصي (10.96 ث) وحلّت ناتاشا موريسون ثالثة (10.98 ث).

واكتفت البطلة الأولمبية المزدوجة في سباقات السرعة إيلاين تومسون بالمركز الخامس (11.06 ث).

وصدم المغمور روهان واتسون الجماهير عندما أحرز لقب 100 م لدى الرجال، في أول سباقي نهائي يخوضه على مختلف المستويات، محققاً أفضل زمن شخصي (9.91 ث).



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