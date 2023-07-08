هاربين الصينية تستضيف الألعاب الآسيوية الشتوية 2025

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت مدينة هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة عام 2025، وذلك في إجتماع الجمعية العمومية الـ 42 للمجلس الأولمبي الآسيوي السبت في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكانت الألعاب التي انطلقت عام 1986 في سابورو، شهدت نسختها الأخيرة أيضاً في سابورو وأوبيهيرو اليابانيتين.

وهي المرة الثانية تستضيف فيها هاربين الألعاب بعد النسخة الثالثة عام 1996، والثالثة في الصين بعد احتضان تشانغتشون نسخة 2007.

وكان المجلس الأولمبي الآسيوي الذي انتخب الكويتي الشيخ طلال الفهد الصباح رئيساً جديداً السبت، قد منح تروجينا السعودية بمدينة نيوم حق استضافة نسخة 2029.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز