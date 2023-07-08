«‏الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر «الإمارات لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس اليوم الأول من منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، التي انطلقت أمس بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من فئتي البراعم والأشبال من أندية وأكاديميات الدولة من عمر 4 إلى 13 عاماً، وسط حضور جماهيري غفير، وحلت «UAEJJ Arena» وصيفاً، وبالمز الرياضية ثالثاً، وتنطلق اليوم منافسات فئتي الشباب والأساتذة.

وأشاد العميد محمد حميد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو بالأداء المتطور للاعبين الصغار، وتحليهم بروح الانتصار، لافتاً إلى أن المستويات الفنية للمشاركين تتطور من بطولة إلى أخرى، بفضل الاحتكاك الدائم والاعتياد على أجواء المنافسات الكبرى، منوهاً بالدور البارز للعائلات في تشجيع أبنائهم على ممارسة رياضة الجوجيتسو، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الاتحاد لممارسي ومحبي الرياضة للتألق وبدء مسيرة احترافية واعدة.

وقال: التركيز على الفئات السنية الصغرى من أبرز ملامح ومرتكزات استراتيجية اتحاد الجوجيتسو لاستدامة تطور الرياضة والكشف عن المواهب مؤكداً أن كل طفل هو مشروع بطل مستقبلي شرط اكتشاف موهبته مبكراً وتطوير أدائه ومستواه.

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