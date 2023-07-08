نجاح كبير لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اختتمت بنجاح كبير في مركز دبي للمعارض بمدينة «إكسبو دبي» فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، الذي استقطب على مدار 5 أيام أكثر من 26 ألف زائر، عاشوا تجارب مشوقة في عالم من ألعاب التحدي والبطولات الحماسية.

واستقبل المهرجان هواة الألعاب والعائلات والأصدقاء، إلى جانب أبرز الخبراء بمجال الألعاب والرياضات الإلكترونية بهدف توحيد وتطوير مجتمعات الألعاب والرياضات الرقمية في دبي والمنطقة، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد انطلاق النسخة المقبلة من المهرجان، والتي ستعقد في الفترة ما بين 1 إلى 5 مايو 2024.

أبرز المؤثرين

وشهدت بطولة «بلاي بيوند» في مسرح «ڤوكس سينما للألعاب» مشاركة أبرز المؤثرين العالميين، من بينهم 4 لاعبين من منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الفريق الإقليمي الذي يضم أربعة لاعبين بارزين من الشرق الأوسط بما فيهم الكابتن الشهير أبوفلة والفريق الدولي الذي يضم أربعة لاعبين من دول مختلفة بقيادة ميني مينتر، إلى جانب مشاركة العائلات والأفراد من مختلف الفئات العمرية.

حيث استمتع الجميع بمجموعة متنوعة من الأحداث والفعاليات في أكبر مهرجان للرياضات والألعاب الرقمية في المنطقة وأكثرها تميزاً على الإطلاق.

وجرى تصميم فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 لتلبية شغف عشاق الألعاب والرياضات الرقمية، والمتخصصين في عالم الألعاب من مختلف أنحاء الدولة والعالم.

حيث استقطب الحدث عدداً هائلاً من عشاق الألعاب والرياضات الرقمية من جميع أنحاء العالم إلى دبي، بما يُسهم في تطور مشهد الألعاب الرقمية، إذ شهد المهرجان حضور أكثر من 75.000 من أفضل اللاعبين المحليين والعالميين المشاركين في مجموعة متنوعة من البطولات التي أقيمت على هامش فعاليات الحدث.

والتي تضمنت سلسلة من الفعاليات من بينها تجارب الواقع الافتراضي. كما احتفى المهرجان بالمواهب المشاركة بالحدث، بما يسهم في تعزيز نمو مجتمعات الرياضات الرقمية على مستوى الدولة والعالم.

وتزامن انطلاق المهرجان الشهير الذي أقيم من 21 حتى 25 يونيو من هذا العام مع انعقاد قمة «جيم إكسبو» ومعرض «جيم إكسبو»، والبطولات الإقليمية، ودورة «بلاي بيوند» الجديدة، التي أقيمت في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض، كما جمع المهرجان والقمة اللاعبين من مختلف الفئات العمرية والمستويات معاً للاستمتاع بمجموعة من أحدث وأكبر الألعاب في العالم، وكذلك استعراض مهارات أفضل الموهوبين المحلية والعالمية في هذا المجال.

وانطلقت فعاليات الحدث مع قمة «جيم إكسبو»، بدعم من (Pocket Gamer Connects (PG، بحضور 1.800 من كبار الشخصيات لأكثر من 50 جلسة نقاشية قدمها ما يزيد على 100 متحدث من قادة الفكر بالمجال وممثلي الجهات الحكومية.

كما تم عقد أكثر من 2.000 اجتماع باستخدام نظام «MeetToMatch»، مع ما يزيد على 38 مستثمراً ومطوراً عبر منصة Investor Connector، بما يسهم في الارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الرقمية في الدولة وتعزيز مكانتها كمركز رائد للابتكار والترفيه.

وشمل الحدث أكبر وأكثر الفعاليات حماساً خلال عطلة نهاية الأسبوع في دبي خلال «جيم إكسبو»، والتي تضمنت 14 مسابقة للألعاب والرياضات الرقمية، بما في ذلك دورة «بلاي بيوند»، والألعاب الكلاسيكية في Retro Zone، إلى جانب استعراض أحدث منتجات الألعاب المتطورة، بما فيها 11 لعبة جديدة.

وذلك بمشاركة عشاق الألعاب والعائلات لتجربة 57 لعبة ضمن مجالات الواقع الافتراضي وأجهزة المحاكاة. وشهد الحدث مشاركة 40 شركة رائدة عالمياً بمجال الألعاب الرقمية، بما في ذلك «إكس بوكس» و«يوبي سوفت» و«كابكوم».

وتضمنت قائمة الجهات الراعية من الشركات الرسمية الواقع مقرها في الإمارات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«كيت كات» و«طيران الإمارات» و«ڤوكس سينما» و«فنادق روف» وإذاعة «فيرجن راديو دبي» و«يوبي سوفت» و«كاب كوم» و«تيليوس» لاستعراض أحدث ألعابهم في منطقة «دو جيمرز» أمام أكثر من 3.200 من طلبة المدارس خلال أيام «المدارس فقط» الحصرية، والتي تهدف إلى الترويج للعمل في مجال تطوير الألعاب ولتشجيع عشاق الرياضات الرقمية من تطوير مهاراتهم بالمجال على المستوى المحلي.

مركز رائد

ونجحت النسخة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية لعام 2023، بتعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد للرياضات الرقمية وصناعة الألعاب، باعتبارها وجهة عالمية لعشاق الألعاب الرقمية والابتكار من جميع أنحاء العالم.

واستقبل المهرجان هواة الألعاب والعائلات والأصدقاء، إلى جانب أبرز الخبراء بمجال الألعاب والرياضات الإلكترونية بهدف توحيد وتطوير مجتمعات الألعاب والرياضات الرقمية في دبي والمنطقة ككل، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد انطلاق النسخة المقبلة من المهرجان، والتي ستعقد في الفترة ما بين 1 إلى 5 مايو 2024.

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