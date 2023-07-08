الإمارات تفوز في «الطائرة» و«سلة الكراسي» بـ«الألعاب العربية»

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حقق منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للسيدات فوزاً عريضاً على المنتخب القطري بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في إطار مباريات دورة الألعاب العربية الـ 15 المقامة في الجزائر، حضر المباراة يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر .

وسلطان بن الشيخ بن مجرن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية رئيس وفد الإمارات. ويخوض منتخبنا لأصحاب الهمم المواجهة الثالثة اليوم أمام منتخب الجزائر في كرة السلة على الكراسي بمعنويات عالية بعد فوزه على فلسطين بنتيجة 60 – 40.

سباحة

وحل سباح منتخب الإمارات عمر الحمادي «30 عاماً» وأكبر سباح في البطولة، في المركز السادس بمسابقة 200 م متنوع، وتمكن من تحسين رقمه محققاً 2:18 دقيقة بفارق ثانية عن رقمه الشخصي السابق 2:19 دقيقة، وحل سالم غالب رابعاً في مسابقة 100 م فراشة محققاً 56:52 ثانية، فيما نجح معاذ فوزي في تحسين رقمه في 400 م حواجز، مسجلاً 55:26 ثانية.

وطاردت الإصابة محمد النوبي عداء منتخبنا لألعاب القوى وحرمته من استكمال مشاركته في سباق 200 م عدو، وتم نقله إلى المستشفى رفقة الجهاز الطبي. وقال النوبي: الإصابة حرمتني مواصلة طموحي لتحقيق إنجاز عربي.

وتختتم ألعاب القوى مشاركتها بخوض سالم البلوشي مسابقة الوثب الطويل، فيما تخوض فاطمة الحوسني مسابقة دفع الجلة بأمل إحراز ميدالية ثانية بعدما توجت ببرونزية رمي القرص.

الشطرنج

ويلتقي منتخب الرجال للشطرنج اليوم مع منتخبات العراق وموريتانيا وسوريا، بينما يلعب منتخب السيدات مع منتخبات سوريا والجزائر وفلسطين.

ويواصل منتخبنا للريشة الطائرة التحدي في ربع النهائي للفردي رجال وسيدات.

وفي الملاكمة يلعب في ثمن النهائي نواف الزحمي ، مع لاعب فلسطين في وزن 57 كلغم، وحسين الشمار أمام لاعب الجزائر في وزن 70 كلغم.

زيارة

وزار يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر وسلطان بن الشيخ بن مجرن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية رئيس وفد الإمارات، بعثة منتخباتنا الوطنية في محل إقامتها بقرية الرياضيين، لتحفيز اللاعبين واللاعبات المشاركين في الحدث.

وأكد يوسف سيف سباع آل علي أن سفارة الإمارات في الجزائر حريصة على تقديم الدعم وتسخير جميع الإمكانيات لضمان نجاح مشاركة أبناء الإمارات في المحفل الرياضي الكبير، مشدداً على ضرورة التمثيل المشرف في الحدث. وأشاد سلطان بن الشيخ بن مجرن بتحقيق اللاعبين 5 ميداليات وقال: الثقة كبيرة في منتخباتنا لرفع رصيد الميداليات.

حسم

من ناحية أخرى أكد إسماعيل المرزوقي إداري منتخب سلة الكراسي المتحركة أن مباراة المنتخب وفلسطين لم تكن سهلة، وقال: لعب المنتخب في غياب 9 من لاعبيه الأساسيين، ومن ضمنهم هداف الفريق منصور النقبي الذي يخضع للعلاج، وبدر عباس، وتم تعويض الغيابات باستدعاء 6 عناصر شابة.

رقم جديد

وقالت فاطمة البلوشي عداءة ألعاب القوى :نجحت في كسر رقم الدولة في سباق 200 م عدو،المسجل باسمي وهو 26:96 ثانية وسجلت رقماً جديداً هو 26:55 ثانية، والقادم أفضل.

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