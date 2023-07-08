«رجبي الإمارات» .. العين على «نخبة آسيا»

المصدر: دبي - البيان

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يلتقي منتخبنا الوطني للرجبي، اليوم، مع نظيره الباكستاني، في المباراة الثانية بين الفريقين في نهائي آسيا المستوى الأول فئة 15 لاعباً.

ويسعى منتخبنا إلى مواصلة انتصاراته، بعد أن حقق فوزاً مهماً في المباراة الأولى في مدينة لاهور الباكستانية 95 دون مقابل.

وتعتبر الجولة الثانية فرصة مهمة لمنتخب الإمارات من أجل الصعود إلى مستوى نخبة آسيا الموسم المقبل . وأعرب محمد الزعابي، الأمين العام لاتحاد الرجبي رئيس البعثة، عن سعادته البالغة بأداء المنتخب ، وأشاد بجهود اللاعبين والجهاز الفني ، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس التقدم الذي حققه رجبي الإمارات ويعزز الطموح لتحقيق نتائج إيجابية.

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