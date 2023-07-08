منتخبنا للجودو جاهز لتحدي «بودابست ماسترز»

المصدر: بودابست - البيان

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اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة «بودابست ماسترز» للجودو مشاركة منتخب الإمارات بـ 4 لاعبين ولاعبة، في 5 أوزان، هي 52 كغم للسيدات، و66 و81، وتحت 100، وفوق 100 كغم للرجال، وذلك ضمن منتخبات 36 دولة قامت بالتسجيل حتى الآن للمشاركة في الحدث الدولي الكبير.

وتقام البطولة خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس في العاصمة المجرية، حيث تكتسب أهميتها الكبرى كونها إحدى محطات جمع النقاط للاعبين والمنتخبات في مسيرة التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024. ويقيم منتخبنا الوطني حالياً معسكراً تدريبياً خارجياً في جبال فيتوشا البلغارية قرب العاصمة صوفيا، استعداداً للمشاركة المهمة؛ حيث يجري التركيز على الجوانب البدنية والفنية لرفع كفاءة اللاعبين وإدخالهم بشكل تدريجي في أجواء البطولة لتحقيق أفضل النتائج.

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