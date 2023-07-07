تعاون بين «أبوظبي لألعاب المضرب» و «دولي الريشة الطائرة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع نادي أبوظبي لألعاب المضرب مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لتعزيز تطوير ونشر اللعبة، واكتشاف الموهوبين، وتقديم الدعم والخبرات الفنية، وبرامج إعداد المدربين، وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية، وذلك في إطار مساعي النادي للتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة.

جاء توقيع المذكرة على هامش اليوم العالمي للريشة الطائرة الذي أقيم في مركز أبوظبي للمعارض، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ووقع مذكرة التفاهم عبد الرحمن المنهالي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وإيان رايت رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة، بحضور نورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

وتضمنت المذكرة العديد من أوجه التعاون والتطوير وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز وتطوير نمو كرة الريشة في أبوظبي، يقدم من خلالها الاتحاد الدولي الدعم لبرامج اكتشاف وتطوير اللاعبين الموهوبين، وبرامج تطوير المدربين، وتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لكل مكونات اللعبة، إضافة إلى التعاون لتنظيم مبادرات وبطولات بهدف تعريف النشء بكرة الريشة وتعزيز اهتمامهم باللعبة، إلى جانب برامج لنشر اللعبة في المدارس.

أهمية

وأكد عبد الرحمن المنهالي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، العضو المنتدب، على أهمية مذكرة التفاهم التي ستنقل أهداف النادي لتعزيز نشر اللعبة إلى مستوى أكبر، وتسهم في الارتقاء بكرة الريشة الطائرة في الدولة وتشجيع أفراد المجتمع بمختلف الفئات العمرية على ممارسة اللعبة.

وقال:«الشراكة مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة تأتي في ظل حرص النادي وتحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للعبة في تطوير الريشة الطائرة ونشرها عبر أحدث البرامج سواء في المدارس أو بين أطياف المجتمع كافة، إضافة إلى توفير برامج لإعداد واكتشاف الموهوبين، وإعداد المدربين بأفضل الطرق التدريبية الحديثة، وبرامج معايشة في الخارج، وستشهد إقامة معسكرات مشتركة ومبادرات وبطولات بإشراف الاتحاد الدولي».

وأضاف:«النادي يسعى للمضي قدماً في تحقيق أهدافه في ألعاب المضرب سواء كرة الريشة أو التنس الأرضي أو تنس الطاولة، والشراكات مع المؤسسات الدولية تسهم في تعزيز تلك الأهداف من أجل توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف وإعداد الأبطال».

من جهته، قال إيان رايت رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة:«سعداء بإبرام مذكرة التفاهم مع نادي أبوظبي لألعاب المضرب لتطوير اللعبة ونشرها في أبوظبي، ووجدنا كل الدعم والرغبة لتوفير فرص التفوق على الصعيدين المحلي والدولي مما يعزز من أهدافنا الرامية إلى نشر اللعبة بشكل أكبر في مختلف دول العالم».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز