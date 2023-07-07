ألعاب متنوعة تتصدر البرنامج الصيفي للذيد

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف نادي الذيد الثقافي الرياضي خلال مؤتمر صحافي عقده في مسرح النادي، تحدث فيه سالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة النادي، بحضور مالك مصبح عبدالله فرارية الكتبي، عضو مجلس الإدارة، ومهير الخيال الطنيجي، المشرف العام للنشاط الصيفي بالنادي، عن برنامجه الصيفي لهذا العام.

واستهل سالم محمد بن هويدن الكتبي المؤتمر الصحافي بالترحيب بالحضور، وأشار إلى أن النشاط الصيفي في نادي الذيد يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي تحت شعار «عطلتنا غير»، وينطلق في الفترة من 10 يوليو وحتى 3 أغسطس، ووصل العدد إلى 200 شخص، وتتصدر الألعاب الرياضية المتنوعة برنامج الصيف، وتقام في مقر النادي، ويشمل الفئات العمرية من «7 سنوات حتى 12 سنة» ومن «13 حتى 17 سنة»، وأكد الكتبي أن التسجيل مجاني للجميع.

ويتضمن البرنامج الرماية، والسباحة، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة الصالات، والألعاب الشعبية، كما سيكون هناك مسابقات ثقافية للمشاركين، إضافة إلى مهرجان الألعاب المائية الذي تشارك فيه جميع أندية الشارقة.

وأكد سالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس الإدارة، أن النادي سيسخر جميع إمكاناته وموارده في خدمة أبنائه المشاركين، ولن يدخر أي جهود في نجاح النشاط.

وأشار مالك مصبح عبدالله الكتبي، عضو مجلس الإدارة، إلى أن النادي سيعمل وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة على تقديم مجموعة منتقاة من البرامج الرياضية والثقافية والوطنية بجانب البرامج التعريفية عن إمارة الشارقة، ورحلات ترفيهية وعلمية على مدى أربعة أسابيع.

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