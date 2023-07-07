"كاراتيه الإمارات" إلى الجزائر الإثنين بطموح تحقيق الإنجازات

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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تغادر بعثة منتخب الإمارات للكاراتيه الاثنين المقبل إلى الجزائر، لخوض تحدي تحقيق الإنجازات في دورة الألعاب العربية المتواصلة حاليا في الجزائر حتى 15 يوليو الجاري، حيث تبدأ منافسات الكاراتيه في يومي 13، 14 يوليو.

ومن أجل مشاركة مثمرة في دورة الألعاب العربية، دخل منتخب "كاراتيه الإمارات" للرجال والسيدات، معسكر إعداد مميز، خاض خلاله سلسلة تجارب، ووحدات تدريبية تحت إشراف الجهاز الفني، ومتابعة قريبة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه.

وتضم بعثة "كاراتيه الإمارات": أحمد سالم، مديرا، ووحيد حسيني، مدربا، وجابر الزعابي، حكماً، وأمينة حاجي، حكمة، واللاعبات حوراء العجمي، وزن تحت 50 كغم، وسارة العامري، وزن تحت 61 كغم، وفاطمة سالم، وزن تحت 68 كغم، اللاعب سليمان الملا، وزن فوق 84 كغم.

وأبدى اللواء"م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ثقته العالية بكافة أفراد بعثة "كاراتيه الإمارات" على رفع علم الإمارات عالياً في المحفل العربي، وتحقيق النتائج المميزة.

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