"الريشة الطائرة": برامج تطويرية لتأهيل المدربين والحكام بالتعاون مع الاتحاد الدولي

المصدر: وام

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أعلنت نورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نائبة رئيس الاتحاد الآسيوي، توسيع آفاق التعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، لتنفيذ البرامج الخاصة بتأهيل المدربين والحكام، وتطوير منظومة شاملة تسهم في زيادة أعداد الممارسين في جميع أنحاء الدولة.

وقالت إن الاتحاد يحرص على تعزيز قاعدة اللعبة في الدولة لتشمل مناطق جديدة من بينها عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، لاسيما مع تزايد الاهتمام بها من الفئات العمرية المختلفة، بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات الرياضية.

وأشارت إلى أنها تعتزم إطلاق هذه الخطة قريباً بزيارة مقررة إلى مجلس الشارقة الرياضي، لبحث الجهود التي يمكن أن يضطلع بها في دعم التوجهات الاستراتيجية الخاصة بنشر اللعبة على نطاق واسع وسط الفئات الشبابية المختلفة، خاصة مع سهولة ممارستها، ودورها في تطوير المهارات وبناء القدرات.

وأضافت الجسمي : "الأمور آخذة بالتحسن أكثر في المناطق التي لم تشهد انتشاراً لهذه الرياضة، بعد النجاح اللافت والامتداد الواضح في أبوظبي ودبي والشارقة والعين، والجهود التطويرية من الشركاء تمثل مسارات مهمة تمنحنا الفرصة للتمدد أكثر خارج الرقعة الحالية، ونتوقع تزايد أعداد المنضمين للعبة، كما نتطلع في الوقت ذاته إلى مستقبل مشرف لتواجد منتخباتنا الوطنية في المحافل الأولمبية والدولية".

وتوقعت الجسمي نجاحاً كبيراً للبطولة الدولية التي تستضيفها إمارة أبوظبي لأول مرة في أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة الفرق الدولية،وذلك في إطار توسيع رقعة الريشة الطائرة التي تنمو بشكل متصاعد من الممارسين لها على مستوى الذكور والإناث.

من جانب آخر أثنت رئيسة الاتحاد على النجاح الذي حققه نادي أبوظبي لألعاب المضرب في استضافة الفعالية المجتمعية بأرض المعارض في أبوظبي مؤخراً، والمتزامنة مع الاحتفال باليوم العالمي للريشة الطائرة.

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