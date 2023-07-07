«الشراع الحديث» يتطلع لإهداء الإمارات ميداليات جديدة في «عربية الألعاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يتطلع منتخبنا الوطني في رياضة الشراع الحديث إلى تحقيق إنجازات مميزة في النسخة الـ15 من دورة الألعاب العربية، التي تستضيفها الجزائر حتى 15 يوليو الجاري تحت شعار «بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي»، بمشاركة 6000 رياضي من مختلف الدول العربية يتنافسون في 23 رياضة.

ويبدأ أبطالنا وبطلاتنا في منتخبنا الوطني للشراع الحديث اعتباراً من يوم غد السبت مشوار التنافس المرتقب والتحدي العربي في المحفل الكبير، حيث يحدوهم إصرار كبير ورغبة جامحة في الفوز والوصول إلى منصات التتويج في الفئات المختلفة أوبتمست فردي وفرق والكا 4 والكا 6 والكا 7 رجال وفتيات.

ويحتضن متنزه «مارينا الصابلات» في العاصمة الجزائرية والمطل على البحر الأبيض المتوسط مقر منافسات رياضة الشراع الحديث، حيث ستزين شواطئ الجزائر القوارب والأشرعة البيضاء بداية من التجارب، اليوم الجمعة، وأيام التنافس اعتباراً من يوم غد السبت، وحتى يوم الخميس المقبل.

ويسعى منتخب الشراع الحديث لتحقيق نجاح جديد في تاريخ المشاركة في الدورات العربية، يعكس التطور المتواصل في العمل بعد إشهار اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عام 2009، وعلى ضوء جهود الأندية البحرية في الدولة، وفي مقدمتها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الذي يحتضن المواهب الوطنية الواعدة.

إنجازات كبيرة

وسجل أبطالنا وبطلاتنا في المنتخب الوطني للشراع الحديث إنجازات كبيرة ضمن وفود الدولة إلى الدورات العربية، حيث شهدت الدورة الحادية عشرة التي أقيمت بمصر عام 2007 تحقيق ذهبيتين في أوبتمست فردي، وراديال فردي، وفضية في أوبتمست فرق، ثم تواصلت النجاحات في دورة الألعاب العربية الثانية عشرة التي أقيمت في قطر عام 2011 بعدما نجح منتخب الشراع في إحراز ذهبية وبرونزية أوبتمست فردي.

ووصلت إلى العاصمة الجزائرية بسلام، يوم الأربعاء، بعثة منتخبنا الوطني للشراع الحديث، وشارك اللاعبون واللاعبات في حفل الافتتاح الكبير، حيث بدأت أمس الخميس إجراءات المشاركة باستكمال التسجيل، ثم قرعة المنافسات، بينما سيختبر عناصر المنتخب جاهزية قواربهم في الجلسة التدريبية الرسمية اليوم.

وتضم قائمة منتخب الشراع الحديث 10 أسماء (6 رجال و4 فتيات) بقيادة المخضرم عادل خالد، الذي سيشارك في منافسات (ألكا 7)، وسيف الزعابي وخليفة الرميثي وماجد آل علي (أوبتمست)، ومحمد إبراهيم الزعابي وماجد المرزوقي (ألكا 4)، وضحى محمد آل بشر (ألكا 6)، ومروة الحمادي ومدية النيادي (أوبتمست)، وكاميلا خليفة القبيسي (ألكا 4).

وخضع المنتخب الوطني لبرنامج إعداد طويل عبر المسابقات المحلية «سلسلة بطل الإمارات»، والمعسكرات القصيرة ومشاركات الأندية والمنتخبات في المحافل الدولية والقارية والإقليمية، من بينها البطولة العربية للشراع الحديث في سلطنة عمان شهر أكتوبر الماضي، حيث مثل المنتخب 16 لاعباً ولاعبة، ثم بطولة آسيا المفتوحة في الصين الشهر الماضي بمشاركة 10 دول، والنسخة الـ29 من بطولة «البارح» الدولية للشراع، التي استضافتها البحرين من 22 إلى 24 يونيو الماضي.

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