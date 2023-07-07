بطولة حمدان بن زايد للرماية تنطلق الأحد في نادي الظفرة

المصدر: وام

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تنطلق يوم بعد غد الأحد، بنادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، النسخة الثالثة من بطولة حمدان بن زايد للرماية "بندقية سكتون 0.22" لفئتي الرجال والنساء؛ حيث تقام بطولة فئة الرجال في الفترة من 9 يوليو الحالي إلى 12 أغسطس المقبل، في حين تقام مسابقة النساء من 2 إلى 22 سبتمبر المقبل.

وتوجه عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه ورعايته لقطاع الرياضة والرياضيين في المنطقة، واهتمامه الكبير بتنظيم النسخة الثالثة من البطولة، بعد النجاحات المتتالية في النسختين السابقتين.

وأكد العواني أن دعم بطولة حمدان بن زايد للرماية في نسختها الثالثة، يأتي ضمن استراتيجية المجلس لإقامة بطولات محلية وإقليمية كبرى في الألعاب المختلفة، انطلاقاً من أهمية دور الأندية في تطوير قطاع الرياضة والرياضيين في أبوظبي، حيث تمثل البطولة إضافة مهمة في مسيرة الإنجازات، ونقلة نوعية للنهوض بالعديد من الألعاب، بهدف الوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وأشار العواني إلى أن نادي الظفرة للرماية يلعب دوراً هاماً وكبيراً في تعزيز جودة الحياة، من خلال جعل الرياضة "أسلوب حياة"، وإرساء صورة جميلة لقيم السلام والتسامح والاحترام، بتواجد المواطنين والمقيمين في الإمارات ودول الخليج في البطولة.

بدوره أعلن سالم سعيد السبوسي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، أن النادي يتطلع إلى وضع البطولة على خارطة أكبر البطولات للرماية في المنطقة، نظراً للإقبال الكبير على المشاركة فيها، والجوائز التي تصل في مجملها إلى 500 ألف درهم، بما يرسخ اسمها ومكانتها محلياً وإقليمياً.

وأكد أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ودعم سموه للمنافسات والأنشطة الرياضية، ومتابعة ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عوامل كان لها أكبر الأثر في نجاح البطولة واستمراريتها 3 مواسم، حيث تمثل توجيهات سموه إستراتيجية ثابتة للنجاح تسير بها كل المؤسسات في منطقة الظفرة.

وتقدم السبوسي بالشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على دعم "المجلس" للبطولة ولكل أنشطة النادي.

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