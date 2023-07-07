برونزية جديدة للإمارات في «الألعاب العربية»

المصدر: الجزائر ـ علي الظاهري، مسعد عبدالوهاب

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رفعت فاطمة الحوسني لاعبة منتخب ألعاب القوى للسيدات رصيد الإمارات في دورة الألعاب العربية الـ15 «الجزائر 2023»، إلى 5 ميداليات بإحرازها الميدالية البرونزية لمسابقة رمي القرص، وحلت ثالثة في مسابقة السيدات بتسجيلها 43:53 متراً كفلت لها التتويج بالبرونزية، لتضاف إلى برونزية الشعالي حسن النعيمي «في مسابقة المشي لمسافة 20 كلم بزمن قدره 1:43 ساعة، إضافة إلى ثلاثية منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم سلطان الشامسي «برونزية دفع الجلة» لمسافة 8.08 أمتار ومجموع 485 نقطة، ومحمد خليفة المزروعي، برونزية مسابقة 100 م كراسي متحركة بـ729 نقطة، وراشد الزيودي «برونزية رمي الرمح» و507 نقاط.

من ناحية أخرى تخوض منتخباتنا اليوم منافسات 8 مسابقات، ويخوض منتخبا الشطرنج والملاكمة التحدي الأول، ويستهل منتخب الشطرنج مشواره عبر منافسات الفرق، ويضم منتخب الرجال سالم عبدالرحمن، عمر نعمان، عبدالرحمن الطاهر، عثمان موسى وعمار السدراني، بينما يضم منتخب السيدات خلود عيسى الزرعوني، روضة عيسى السركال، وافية درويش المعمري، أحلام راشد، عنود عيسى.

ويستهل منتخبنا الوطني للملاكمة مشواره في قاعة المركز العسكري بن عكنون ويضم 4 لاعبين ولاعبات وهم نواف مبارك «وزن 57 كلغم» وحسين الشمار «وزن 70 كلغم» وهيا جاسم «وزن 52 كلغم»، وجواهر الأميري «وزن 48 كلغم».

من ناحية أخرى تأهل عمر الحمادي لنهائي مسابقة 200 م متنوع للسباحة بزمن قدره 2.21 دقيقة، كما تأهل إلى دور الـ16 لفردي الريشة الطائرة كل من مريم البلوشي وفرح الحجي وناصر الصايغ إلى جانب لاعبتنا غدير الطاهري التي تأهلت بالقرعة، بينما يلتقي في منافسات كرة السلة على الكراسي منتخبنا مع نظيره الليبي، وكان منتخبنا لكرة الطائرة للسيدات خسر أمام منتخب الجزائر بنتيجة 0 ـ 3، ويلتقي مع منتخب قطر في ثاني مواجهاته.

افتتاح مميز

وكانت دورة الألعاب العربية افتتحت أول من أمس بحفل مميز على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، وتضمن العديد من الفقرات المنوعة والتي تعكس حجم التظاهرة الرياضية العربية، وحضر الحفل أيمن عبد الرحمن الوزير الأول الجزائري، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وعبد الرحمن حماد، وزير الرياضة الجزائري، ويوسف سيف خميس سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر، وسلطان بن الشيخ بن مجرن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، رئيس الوفد الإماراتي العربية، وأحمد الطيب مدير الوفد مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية في اللجنة الأولمبية.

وشارك وفد الإمارات في طابور حفل الافتتاح ورفع سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا للشطرنج علم الإمارات في طابور العرض، وشهد الحفل عزف أول نشيد رسمي خاص بدورة الألعاب العربية، وتميّز بالإبداع، وجمع بين التاريخ والحاضر والمستقبل.

أهداف

وأكد سلطان بن مجرن حرص الإمارات على مشاركة الأشقاء العرب في مختلف الفعاليات والأنشطة العربية وقال: يعتبر التواجد الإماراتي جزءاً من الأهداف السامية لإنجاح الدورة العربية، والثقة كبيرة بأبناء الإمارات لحصد الإنجازات والتمثيل المشرف الذي يعكس مكانة الدولة على الصعيد الرياضي.

وأضاف: مشوار حصد الميداليات بدأ مع أبطالنا الذين نعول عليهم الكثير من الآمال، وطالبت اللاعبين ببذل قصارى جهدهم لرفع علم الإمارات عالياً على منصات التتويج.

وتطرق بن مجرن إلى اجتماع المكتب التنفيذي واجتماع الجمعية العمومية للجان الأولمبية العربية، والذي كان أبرز ما جاء فيه طلب السعودية استضافة النسخة المقبلة للدورة.

تنافس قوي

وأعربت فاطمة الحوسني عن سعادتها بتتويجها بالميدالية البرونزية في رمي القرص، مشيرة إلى أن إنجازها تحقق وسط تنافس قوي وقالت: أنا سعيدة بالميدالية التي تحققت في أكبر تجمع رياضي عربي، مع التأكيد على أن قدراتي تؤهلني لتحقيق الأفضل لكن ظروف المنافسة تصنع الفارق أحياناً في ترتيب مراكز المقدمة، وإني فخورة بأنني بلغت منصة التتويج ورفعت علم بلادي في أول مشاركة لي بالدورة العربية. وأضافت: «رقمي 43:53 متراً ليس بعيداً عن صاحبتي المركزين الأول والثاني اللتين حققتا 47 متراً بفارق سنتيمترات عن بعضهما البعض، وهذا يحفزني على مضاعفة جهودي وأتطلع للتتويج مرة أخرى عندما أخوض مسابقة دفع الجلة في ختام مشاركتي.

صدارة

وتصدرت الجزائر جدول الترتيب العام للميداليات في ختام منافسات اليوم الثالث للمنافسات برصيد 31 ميدالية (14 ذهبية و8 فضيات و9 برونزيات)، وتلتها البحرين في المركز الثاني بـ15 ميدالية (7 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات) وحلت الإمارات بالمركز 13 برصيد ميداليتين برونزيتين بالتساوي مع العراق، علماً بأن الإمارات حققت 3 ميداليات برونزية أخرى في منافسات أصحاب الهمم غير المضافة إلى جدول الترتيب.

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