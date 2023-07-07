«الإمارات المفتوحة للمواي تاي» 14 الجاري بدبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن تنظيم منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، وذلك خلال الفترة 16-14 يوليو الجاري، في فيستفال دبي أرينا، ضمن أجندة فعالياته وأنشطته المتنوعة الرامية لدعم وتطوير قاعدة اللعبة، وتسخير جميع الإمكانات لها لتعزيز حضورها في كل المحافل القارية والدولية.

وتشهد البطولة إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين الراغبين بالمشاركة من داخل الدولة وخارجها من عمر 17 وحتى 40 عاماً، كما تتضمن البطولة 24 وزناً: (تحت 45 كجم سيدات) (تحت 48كجم رجال وسيدات) (تحت 51 كجم رجال سيدات) (تحت 57 كجم رجال وسيدات) (تحت 60 كجم رجال وسيدات) (تحت 63,5 كجم رجال وسيدات) (تحت 67 كجم رجال وسيدات) (تحت 71 كجم رجال وسيدات) (تحت 75 كجم رجال وسيدات) (فوق 75 كجم سيدات) (تحت 81 كجم رجال وسيدات) (تحت 86 كجم رجال وسيدات) (تحت 91 كجم رجال) ( فوق 91 كجم رجال).

ويتضمن برنامج البطولة البداية بعمليات قياس الوزن، والفحص الطبي للمشاركين، وذلك يوم الخميس المقبل في فيستفال دبي أرينا من الساعة 4 عصراً وحتى التاسعة مساء، ومن ثم انطلاقة منافسات البطولة بالأدوار التأهيلية الجمعة المقبل عند الساعة 3 ظهراً وحتى 9 مساء، والسبت تنطلق منافسات الأدوار التأهيلية عند الساعة 2 ظهراً وحتى 9 مساء، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي الأحد المقبل بأدوار نصف النهائي والنهائيات عند الساعة 2 ظهراً، وتختتم المنافسات الساعة 9 مساء.

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وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «يسعدنا الإعلان عن تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، والتي تؤكد حرص اتحاد اللعبة على مواصلة خططه الطامحة لتطوير مسيرة اللعبة، ورفد مسيرتها بالكثير من التجارب والفرص المهمة، التي تمهد لتحقيق نجاحات جديدة، كما تمثل البطولة محطة واعدة للاعبين من داخل الدولة وخارجها، للمشاركة والوجود في منافسات الأوزان والفئات المعتمدة، والعمل على دعم الأندية والهواة والمحترفين من الرجال والسيدات، بما ينعكس إيجاباً على برامج ومسابقات الاتحاد ومشاريعه التطويرية وأجندة فعالياته للموسم الحالي».

وأضاف: «يولي اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ أهمية كبيرة لتقديم البرامج والمسابقات، التي تسهم بتحقيق طموحات اللاعبين والأندية، والارتقاء بالمستوى الفني لمراتب متقدمة، مبيناً أن اتحاد اللعبة حريص على تجسيد المشاركة الواسعة في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي، بما يدعم المشاركين ويسهم برفع مستوى خبراتهم، من خلال فرص التطوير وصقل المهارات، وتجارب الاحتكاك، التي توفرها البطولة، الأمر الذي يقود مساعينا لترجمة المزيد من الإنجازات الهادفة لتوسيع قاعدة اللعبة، وتعزيز عمليات رفد المنتخبات بالمواهب الواعدة، وصناعة المزيد من اللاعبين الأبطال، داعياً الجماهير ومحبي اللعبة لحضور منافسات البطولة، والاستمتاع بأجوائها ومنافساتها».

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