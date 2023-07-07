محمد عباس: ثقة «عالمي الكاراتيه» انعكاس لمكانة الإمارات

المصدر: دبي-علي شدهان

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عبر الخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، عن سعادته البالغة بتجديد الثقة به من قبل الاتحاد الدولي لشغل عضوية اللجنة الفنية الدولية للمرة الثالثة على التوالي، معتبراً التجديد انعكاساً عملياً لثقل الإمارات، وتجسيداً حقيقياً لسمعتها الطيبة لدى عموم دول العالم، وشهادة كفاءة وامتياز للكوادر الإماراتية، وتقديراً عالياً للمكانة التي تحتلها «كاراتيه الإمارات» عموماً على مختلف الأصعدة، لا سيما الدولي.

ويُعد محمد عباس، من أميز وأشهر نجوم الرعيل الأول في تاريخ «كاراتيه الإمارات»، حيث لعب للمنتخبات الوطنية طوال فترة زادت على الـ 20 عاماً متواصلاً، مثل خلالها الإمارات في بطولات خليجية وعربية وقارية ودولية عدة، وحقق ألقاباً جماعية، وفاز بالعديد من الميداليات الفردية.

وأعلن الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن تجديد ثقته بالخبير محمد عباس، لشغل عضوية لجنته الفنية للمرة الثالثة على التوالي، ليكون عباس العضو الأقدم في التشكيل الحالي للجنة، وأول عضو خليجي يتم اختياره في اللجنة خلال هذه المدة الطويلة، تأكيداً لجهوده المميزة، وتقديمه العديد من المقترحات والمبادرات الإيجابية منذ دخوله إلى عضوية اللجنة لأول مرة في العام 2014.

ويشغل الخبير محمد عباس حالياً منصب المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه منذ أكثر من عقد من الزمن، إلى جانب شغله منصب المدير التنفيذي للاتحاد العربي، ورئاسة اللجنة الفنية للاتحادين الإماراتي وغرب آسيا، وتوليه مهمة المفوض الفني للاتحاد الدولي للكاراتيه في دورة الألعاب القتالية العالمية التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل.

وأشاد محمد عباس، بالدور الفاعل للواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، في العمل المتواصل من أجل تطوير اللعبة ، وحرصه العالي على تمكين الكوادر الوطنية، وتأهيلها من أجل شغل أرفع المناصب في مختلف المحافل الرياضية الخارجية.

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