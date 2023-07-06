500 مشارك في فعاليات يوم الريشة الطائرة العالمي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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انطلقت، أول من أمس، فعاليات بطولة يوم الريشة الطائرة العالمي، والتي تقام ضمن فعاليات النسخة الثانية من صيف أبوظبي الرياضي 2023، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، والاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

وعرفت البطولة إقبالاً واسعاً من عشاق رياضة الريشة الطائرة، حيث شارك في الفعالية 500 لاعب ولاعبة من مختلف المستويات والفئات العمرية، لاستعراض مواهبهم في اللعبة.

وشهد انطلاق البطولة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ونورة الجسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للريشة الطائرة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وعبد الرحمن المنهالي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب.

وتهدف الفعالية إلى استقطاب محبي رياضة الريشة من مختلف الفئات العمرية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بطولات الريشة الطائرة،

وشهدت الفعالية تكريم أبطال منتخب الإمارات لأصحاب الهمم للريشة الطائرة والتنس الأرضي حسن إبراهيم البلوشي، وزكية المازمي، وزايد الكعبي المتوجين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي أقيمت في برلين الشهر الماضي.

وتقام على هامش البطولة جلسات تدريب مجانية وجولات تعريفية حول الريشة الطائرة، ومعرض نادي أبوظبي لألعاب المضرب، في إطار السعي لزيادة قاعدة الممارسين للعبة.

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