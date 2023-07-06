«الإمارات الفردية للشطرنج» اليوم بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – البيان

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يستضيف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المفتوحة، بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبل، بمشاركة جميع أندية الدولة، وبمشاركة ما يقارب 150 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار، وستلعب البطولة بنظام الشطرنج الكلاسيكي نظام 90 دقيقة لكل لاعب، مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة لكل لاعب من بدء المباراة، وحسب النظام السويسري من 7 أو 9 جولات، حسب عدد المشاركين في كل فئة عمرية.

ورحب الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالضيوف، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ومقدماً الشكر لاتحاد الإمارات للشطرنج للثقة بتكليف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بتنظيم البطولة واستضافتها.

من ناحيته قال محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة: إن لجان النادي ستبذل قصارى جهودها لتأمين أفضل عناصر النجاح للبطولة.

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