منتخب الإمارات البارالمبي لألعاب القوى جاهز لمونديال "باريس 2023"

المصدر: وام

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أجرى منتخب الإمارات البارالمبي لألعاب القوى أولى تدريباته في العاصمة الفرنسية باريس في إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة العالم لألعاب القوى "باريس 2023" التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 17 يوليو الحالي.

وأكد نجيب مشكان مدرب المنتخب الوطني على جاهزية اللاعبين لخوض غمار هذه البطولة الكبرى.

وقال: " الأمور تسير وفق الخطّة المقررة حيث تدرّب لاعبي المنتخب الوطني على الملاعب التي ستحتضن فعاليات البطولة، وذلك بعد استلامهم بطاقات الاعتماد الخاصة بدخول الملاعب وأماكن التدريب".

وأضاف " جميع اللاعبين يتمتعون بجاهزية كبيرة خاصة في ظل عدم ورود أي شكاوى من قبل اللاعبين فيما يخص الملاعب والتجهيزات الخاصة بخوض التدريبات والمنافسات".

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