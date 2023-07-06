«الدولي للكاراتيه» يجدد الثقة في الإماراتي محمد عباس عضواً باللجنة الفنية

المصدر: وام

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جدد الاتحاد الدولي للكاراتيه، الثقة في الخبير الإماراتي محمد عباس، عضو اللجنة الفنية الدولية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، كأقدم عضو في اللجنة الحالية، وأول عضو خليجي تم اختياره باللجنة.

ويشغل محمد عباس، منصب المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، ورئيس اللجنة الفنية للاتحادين الإماراتي وغرب آسيا، كما كان قد كلفه الاتحاد الدولي كمفوض فني للكاراتيه بدورة الألعاب القتالية العالمية التي ستقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر 2023.

وأكد عباس أن تجديد الثقة جاء نتيجة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، والمساندة التي يوفرها سعادة اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وتضافر جهود كافة أعضاء مجلس الإدارة.

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