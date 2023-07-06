منتخب قفز الحواجز يشارك في «بلجيكا الدولية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك منتخب الإمارات لقفز الحواجز في بطولة «بلجيكا الدولية» «فئة النجمتين» المقررة من 13 إلى 15 يوليو الجاري، ضمن برنامجه الإعدادي لأولمبياد باريس 2024، والمتزامن مع معسكره الحالي في ألمانيا.

يقام المعسكر في ألمانيا بدعم ورعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإدارة وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع. وتعتبر هذه المشاركة هي الثانية للمنتخب، بعد فوزه مؤخراً بلقب بطولة «بيلبيرقن الدولية» في هولندا «فئة النجمة»، والتي شهدت تتويج الفارس سالم السويدي بالمركز الأول، وحميد المهيري بالمركز الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز