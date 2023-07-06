4 ميداليات للإمارات في «عربية الجزائر»

المصدر: الجزائر ـ علي الظاهري ومسعد عبدالوهاب

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تواصلت إنجازات ألعاب القوى الإماراتية في دورة الألعاب الرياضية العربية الـ15 المقامة في ضيافة الجزائر حتى منتصف يوليو الجاري، بإضافة 3 ميداليات جديدة حققها الشعالي حسن النعيمي الذي أحرز برونزية مسابقة المشي لمسافة 20 كلم بعدما حل في المركز الثالث بزمن قدره 1:43 ساعة، وأضاف منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم ميداليتين برونزيتين جديدتين في ثاني أيام المنافسات سجلهما سلطان الشامسي في مسابقة دفع الجلة بحلوله ثالثاً بمسافة 8.08 أمتار بمجموع 485 نقطة، ومحمد خليفة المزروعي، «تصنيف F53» الميدالية البرونزية الرابعة بحلوله في المركز الثالث لمسابقة 100 م كراسي متحركة بعد منافسة قوية مع لاعبين من تصنيفات أعلى منه لكنه استطاع التغلب عليهم بنظام «البوينت سيستم» ليبلغ منصة التتويج ويرفع رصيد الإمارات إلى 4 ميداليات بعد برونزية رمي الرمح التي سجلها زميله راشد الزيودي في افتتاح المنافسات أول من أمس.

تأهل

وتأهل العداء محمد النوبي إلى نهائي مسابقة 100 م عدو، بينما ودع محمد الحمادي وسلطان عبدالله المنافسات.

وقال النوبي: «وصولي إلى النهائي أمر جيد ولم يكن سهلاً قياساً على ارتفاع مستوى المنافسين وسأخوض النهائي طامحاً لتحقيق رقم للدولة أو رقم شخصي جديد، وأي لاعب يريد تحقيق ميدالية يتعين عليه بذل قصارى جهوده ليصل إلى الأفضل». من ناحيتها، قالت مروة خالد الجسمي إدارية منتخب ألعاب القوى للسيدات: «الاستعدادات تمت بصورة طيبة للمشاركة واللاعبات يتمتعن بروح عالية وحماس كبير ونطمح لأن يحقق أرقاماً جيدة في المنافسات».

وعن مشاركتها كإدارية قالت: «هذه هي المرة الثالثة التي أشارك فيها كإدارية للمنتخب بعد بطولتي غرب آسيا وتونس والمشاركة مفيدة وتكسبني المزيد من الخبرات الجيدة».

وتتواصل مشاركة الوفد الإماراتي اليوم في السباحة وألعاب القوى، فيما يستهل منتخب الإمارات لكرة الطائرة للسيدات المشوار بمواجهة صعبة مع منتخب الجزائر.

ويخوض منتخبنا الوطني للريشة الطائرة التحدي الأول في تاريخ الألعاب العربية اليوم عبر المشاركة في فئتي الزوجي والفردي، وتضم قائمة المنتخب 8 لاعبين ولاعبات هم: عبدالعزيز يحيى، محمد علي، حامد المزروعي، ناصر الصايغ، غدير الطاهري، مريم البلوشي، فرح الحجي، هند الهلالي، وتضم البعثة سالم المزروعي إدارياً، ومحمود طيفور وسهاد عويس مدربين.

كما تشهد منافسات الريشة الطائرة مشاركة الحكمة ميسون عيسى البلوشي والتي تعد أول حكمة إماراتية في تاريخ دورة الألعاب العربية.

الجودو

ويواصل منتخبنا الوطني الشاب للجودو مشاركته لليوم الثاني على التوالي عبر الثنائي خليفة الحوسني في منافسات وزن تحت 81 كلغم، ومنصور عبدالرحمن فوق 100 كلغم في القاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائر. وكان منتخبنا للجودو استهل مشاركته بواسطة الثنائي خالد وليد الذي شارك في منافسات وزن تحت 66 كلغم، وسعيد النقبي تحت 73 كلغم.

سلة الكراسي

ويستهل منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم منافسات كرة السلة على الكراسي مشواره بمواجهة منتخب فلسطين، وتضم المسابقة 5 دول وهي: الإمارات والسعودية والجزائر وليبيا وفلسطين، وسيتأهل إلى الدور نصف النهائي الأربعة الأوائل، حيث ستجمع المباراة الأولى صاحبي المركز الأول والرابع والمواجهة الثانية ستكون بين صاحبي المركزين الثاني والثالث وسيصعد الفائزان من كل مباراة إلى المباراة النهائية.

وصول

وصل منتخبا الشطرنج وأصحاب الهمم لكرة السلة على الكراسي المتحركة عبر مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر، وكان في استقبال البعثتين أحمد الطيب مدير الوفد مدير الشؤون الفنية والرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية الذي رحب باللاعبين واللاعبات إلى جانب الجهازين الفني والإداري، متمنياً التوفيق لأبناء الإمارات في المشاركة العربية بدورة الألعاب بالجزائر.

ومن المقرر أن يستهل منتخب الشطرنج مشواره في البطولة اليوم في مدينة قسنطينة، فيما يخوض منتخب أصحاب الهمم أولى مبارياته أمام منتخب فلسطين في مدينة تيبازة.

من جانبه ،خاطب اتحاد الإمارات للدراجات اللجنة الأولمبية الوطنية يفيدها بعدم سفر لاعبات المنتخب إلى الجزائر لخوض منافسات بطولة الدراجات ضمن دورة الألعاب العربية «الجزائر 2027» نظراً لظروف خارجة عن الإرادة.

اجتماع

وأقيم على هامش الدورة الاجتماع التاسع والثلاثون للمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بحضور سلطان بن مجرن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية رئيس وفد الدولة المشارك في دورة الألعاب العربية ورؤساء الوفود المشاركة وعدد من القيادات والمسؤولين الرياضيين، كما تم عقد الاجتماع الحادي والعشرون للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الهادف إلى تحقيق تطلعات المرحلة المقبلة للرياضة في العالم العربي. وتم الإعلان خلال عن استضافة المملكة العربية السعودية للنسخة المقبلة لدورة الألعاب العربية في عام 2027.

وأعرب سلطان بن مجرن عن سعادته الكبيرة بمشاركة الإمارات الأشقاء العرب في العرس الرياضي العربي الذي تحتضنه الجزائر بعد غياب نحو 12 عاماً لدورة الألعاب العربية، متقدماً بخالص التهاني والتبريكات إلى الجزائر قيادةً وحكومة وشعباً بمناسبة عيد الاستقلال 5 يوليو الذي يتزامن معه موعد حفل الافتتاح للحدث الرياضي الكبير متمنياً دوام التقدم والازدهار للجزائر.

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