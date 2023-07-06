«السوق الحرة» ترعى 3 بطولات كبرى لقوارب SB20

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سوق دبي الحرة عن رعايتها لبطولات العالم لقوارب SB20 الرياضية، التي ستقام من 11 إلى 16 فبراير المقبل، وبطولة الشرق الأوسط لقوارب SB20 الرياضية، التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل، وبطولة آسيا والمحيط الهادي لقوارب SB20 الرياضية، التي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2024، والتي ينظمها نادي دبي للإبحار الشراعي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نخبة الأبطال العالميين، الذين سيتنافسون لإحراز الألقاب في قلب مدينة دبي.

وسيكون بانتظار البحارة وعائلاتهم والجمهور تجربة لا تنسى داخل القرية المميزة المقامة في موقع السباقات، حيث سيتم تقديم عروض ترفيهية حية ضمن أجواء مليئة بالإثارة، وستكون هذه الأحداث الحماسية بمثابة احتفال حقيقي بمجتمع الإبحار، وتعزيز للصداقة الحميمة والمنافسة الودية بين المشاركين.

الجدير بالذكر أن الشراكة بين نادي دبي للإبحار الشراعي وسوق دبي الحرة مستمرة، حيث تعاونت كلتا المؤسستين على إقامة بطولة سوق دبي الحرة للقوارب الرياضية العام الماضي، حيث لاحقت نجاحاً كبيراً.

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