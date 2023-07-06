الشعفار يترأس وفد الإمارات في «كونغرس الآسيوي»

المصدر: (دبي - البيان)

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يترأس أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية وفد الإمارات المشارك في اجتماع الجمعية العمومية الـ42 للمجلس الأولمبي الآسيوي المقرر عقده في العاصمة التايلاندية بانكوك بعد غد.

وضم وفد الإمارات، الذي غادر أمس، محمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وبطي العبدولي رئيس شؤون الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية.

وسيتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس جديد للفترة من «2023 - 2027». وكان الشعفار تقدم بملف ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن منطقة غرب آسيا. ويتنافس الشعفار مع الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية على منصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.

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