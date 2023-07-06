طرح التذاكر المجانية لـ«دي بي ورلد للغولف»

المصدر: (دبي ـ فائز بجبوج)

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أعلنت بطولة جولة دي بي ورلد للغولف طرح تذاكر الدخول المجانية للحدث الختامي لموسم جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

وتعد البطولة الخامسة والأخيرة من سلسلة رولكس، وتقام في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل. وتحتفل البطولة بمرور 15 عاماً على انطلاقها، من خلال العرض المعروف باسم «أفضل اللاعبين على وجه الأرض»، بمشاركة أفضل 50 لاعب غولف في موسم جولة دي بي ورلد للمنافسة في ملعب الأرض في دبي.

وقال توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط: «يسعدنا الإعلان عن بدء مبيعات التذاكر لبطولة جولة دي بي ورلد 2023، لقد قمنا بإعداد تجربة استثنائية للجماهير».

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