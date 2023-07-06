«الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو» غداً

المصدر: أبوظبي- البيان

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تستضيف صالة مبادلة أرينا في أبوظبي يوم غدٍ، منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية في فئات البراعم والناشئين والشباب والهواة والكبار والأساتذة.

وتنطلق البطولة بمنافسات فئة الأطفال والبراعم والأشبال من عمر (4 -13) في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الشباب والأساتذة، ويتنافس لاعبو الهواة والمحترفين في اليوم الثالث.

وقال يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تعتبر بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو من أهم البطولات ضمن أجندة الاتحاد، ويتطلع إليها بشغف محبو هذه الرياضة. وتواكب البطولة ذات المواصفات العالمية خطط ورؤية الاتحاد على صعيد الكشف عن المواهب في الفئات السنية الصغيرة، وذلك من خلال تخصيص يوم من منافساتها لفئة البراعم الذين يمثلون حجر الزاوية في تطوّر اللعبة بالدولة والعالم».

منصة مثالية

وأضاف:«توفر البطولة منصة مثالية تجذب مجموعة من أبرع لاعبي العالم من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، والذين سيحرصون على تقديم أفضل ما لديهم من إمكانات تؤهلهم للتحدي من أجل اعتلاء منصة التتويج، فضلاً عن تقديم تجربة مميزة من الحماس والتشويق تنتظرها بشغف جماهير هذه الرياضة».

وأكّد البطران أن البطولة تؤهل اللاعبين للاستعداد بشكل مثالي لما هو قادم من استحقاقات عالمية بارزة على رأسها النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين بشهر نوفمبر المقبل.

ونوّه البطران بالدور الكبير للأسر والعائلات في تشجيع أبنائها وبناتها على ممارسة الرياضة، وحثهم على الاستفادة القصوى من خطط وبرامج وبطولات الاتحاد التي تساهم في صقل مواهب اللاعبين وإعدادهم بالشكل الأمثل لاحتراف الجوجيتسو، لافتاً إلى أن التواجد الجماهيري يساهم في تعزيز تكامل المشهد الفريد الذي تعكسه بطولاتنا المحلية والدولية«.

أهمية كبرى

من جانبه، يقول رودريغو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «تحظى البطولة بأهمية كبرى كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة مما يمكن اللاعبين من تبوؤ مكانة متقدمة بين أفضل اللاعبين خلال الموسم، والتأهل للمنافسة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بجانب فرصة الوقوف على السجادة الحمراء لجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو بختام الموسم».

ويتابع فاليريو:«يحصل صاحب المركز الثاني على 800 نقطة، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 600 نقطة، ونلاحظ بأن الفارق بين المركز الأول والثالث هو 400 نقطة، لذلك نجد أن الحافز كبير جداً للاعبين للمشاركة في أكبر عدد ممكن من البطولات».

وبشأن مشاركته في البطولة قال البرازيلي بيرناردو مورايس من نادي الإمارات للجوجيتسو والذي ينافس في فئة المحترفين وزن 62 كجم: «تأتي البطولة في مرحلة مهمة من الموسم الرياضي، تتيح لنا الوقوف على آخر استعداداتنا وتحضيراتنا، وما نتمتع به من جاهزية لخوض أقوى المنافسات في الربع الأخير من العام الجاري، خصوصاً أن بطولة الإمارات الوطنية ستجمع نخبة من اللاعبين المحترفين، وبالتالي سوف تمنحنا فرصة الاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات لتطوير الجوانب الفنية والبدنية والتحضير المثالي للاستحقاقات المقبلة».

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