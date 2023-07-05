ألعاب القوى ترفع رصيد الإمارات إلى 4 ميداليات في دورة الألعاب العربية

المصدر: وام

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أضاف منتخب ألعاب القوى 3 ميداليات جديدة للإمارات في دورة الألعاب الرياضية العربية الـ 15 المقامة حاليا الجزائر.

وجاءت الميداليات الجديدة عن طريق الشعالي حسن النعيمي الذي فاز بالميدالية البرونزية في مسابقة المشي لمسافة 20 كلم، بعدما حل ثالثاً بزمن قدره 1:43 ساعة.

كما أضاف منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم ميداليتين برونزيتين جديدتين، في ثاني أيام المنافسات، حققهما سلطان الشامسي في مسابقة دفع الجلة، بحلوله ثالثا بمسافة 8.08 م بمجموع 485 نقطة، وزميله محمد خليفة المزروعي، “تصنيف F53” بحلوله ثالثاً لمسابقة 100 م كراسي متحركة.

وارتفع رصيد الإمارات إلى 4 ميداليات بعد برونزية رمي الرمح التي حققها راشد الزيودي لاعب منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم في افتتاح المنافسات أمس الثلاثاء.

وعلى صعيد منافسات ألعاب القوى للأسوياء أسفرت المنافسات التمهيدية عن تأهل العداء محمد النوبي إلى نهائي مسابقة 100 م عدو، بينما ودع محمد الحمادي وسلطان عبدالله المنافسات.

ومن المقرر أن تتواصل غداً الخميس مشاركة وفد الإمارات في منافسات الدورة في السباحة وألعاب القوى، فيما يستهل منتخب الإمارات لكرة الطائرة للسيدات أولى مبارياته في الدورة بمواجهة نظيره الجزائري.

كما يخوض منتخب الريشة الطائرة أولى منافساته غداً في قاعة ايشرا عين البنيان عبر المشاركة في فئتي الزوجي والفردي، كما تشهد منافسات هذه الرياضة مشاركة الحكمة ميسون عيسى البلوشي والتي تعد أول حكمة إماراتية في تاريخ دورة الألعاب العربية.

ويواصل منتخب الجودو مشاركته في الدورة لليوم الثاني على التوالي عبر الثنائي خليفة الحوسني في منافسات وزن تحت 81 كجم، ومنصور عبدالرحمن فوق 100 كجم في القاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائر.

ويستهل منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة مشواره بمواجهة منتخب فلسطين بالقاعة المتعددة الرياضات بسطاوالي في العاصمة الجزائر.

وتضم هذه المسابقة 5 منتخبات هي الإمارات والسعودية، والجزائر وليبيا وفلسطين.

وأقيم على هامش دورة الألعاب العربية في الجزائر الاجتماع التاسع والثلاثين للمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بحضور سلطان بن مجرن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية رئيس وفد الإمارات المشارك في الدورة، كما عقد الاجتماع الحادي والعشرين للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الهادف إلى تحقيق تطلعات المرحلة المقبلة للرياضة في العالم العربي وتم الإعلان خلاله عن استضافة المملكة العربية السعودية للنسخة المقبلة لدورة الألعاب العربية في عام 2027.

وأعرب سلطان بن مجرن عن سعادته بمشاركة الإمارات الأشقاء العرب في هذه العرس الرياضي العربي التي تحتضنه الجزائر بعد غياب نحو 12 عاماً لدورة الألعاب العربية، مقدماً خالص التهاني إلى الجزائر قيادةً وحكومة وشعباً بمناسبة عيد الاستقلال 5 يوليو الذي يتزامن مع موعد حفل افتتاح الدورة.

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