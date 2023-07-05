نهيان بن زايد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز «أبوظبي 2026» برئاسة ذياب بن محمد

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بتشكيل اللجنة العليا المُنظِّمة لسلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة (أبوظبي 2026)، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وعضوية الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ووكلاء كل من دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومدير عام مكتب الشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، ومدير عام مؤسَّسة التنمية الأسرية، ومدير عام بلدية أبوظبي، ومدير عام مركز النقل المتكامل، وممثّل عن شرطة أبوظبي.

يُذكَر أنَّ مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي لألعاب الماسترز كانا قد وقَّعا اتفاقاً لاستضافة سلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة في أبوظبي عام 2026، والتي تُعدُّ إحدى أكبر الفعاليات الرياضية عالمياً،وستُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

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