«دبي البحري» يكرم شرطة الموانئ

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثمن محمد عبد الله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 32 جهود مركز شرطة الموانئ، والتي أسهمت في إنجاح وتنظيم سباق القفال 32 .

وتسلم المقدم علي حميد علي الشامسي، رئيس قسم أمن المرافق والموانئ، درع اللجنة المنظمة لسباق القفال 32 من محمد عبدالله حارب الفلاحي، تقديراً للدعم الكبير والتعاون الكبير، الذي ظل يجده النادي من قبل المركز بمختلف الأقسام خلال الحدث الأبرز والأكبر والأعرق سباق القفال، وكذلك باقي فعاليات وسباقات الموسم كما قدمت اللجنة المنظمة لسباق القفال 32 شهادات التقدير إلى فريق العمل المشارك في تنظيم وإنجاح الحدث، وهم الرائد عتيقة مصبح مطر الظاهري، والنقيب يوسف عبدالله سيف الشحي، والملازم أحمد محمد عبدالله المرزوقي، والوكيل أول قاسم إسماعيل قاسم البدواوي.

وأشاد محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بجهود القيادة العامة لشرطة دبي، ودعم ومتابعة معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وتعاون مختلف الإدارات، ومن بينها مركز شرطة الموانئ، والذي يعد شريكاً استراتيجياً لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تنظيم وإنجاح الفعاليات والسباقات الرياضية البحرية، على مدار الموسم الرياضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز