«البارالمبية الوطنية» تشارك في اجتماعات الألعاب الآسيوية

المصدر: (هانجزو - وام)

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يشارك ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، في اجتماعات رؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «هانجزو 2022» والتي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر المقبل في هانجزو بالصين بمشاركة 4 آلاف لاعب ولاعبة من 43 دولة يتنافسون في 22 رياضة لأصحاب الهمم.

وتستمر الاجتماعات حتى السادس من الشهر الجاري والتي يتخللها تفقد الملعب الرئيسي الذي يستضيف منافسات الألعاب الآسيوية، بالإضافة إلى حفلي الافتتاح والختام، وكذلك زيارة القرية الأولمبية المخصصة لإقامة اللاعبين والوفود، فضلاً عن الملاعب التي ستستضيف الألعاب.

وأكد ذيبان سالم المهيري على أهمية الاجتماعات للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالألعاب الآسيوية، وأوضاع الملاعب وأماكن الإقامة والتجهيزات الخاصة بالبطولة، لتوفير أجواء رياضية تسهم في تحقيق أعلى مستوى من الأداء للاعبين والوفود.

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