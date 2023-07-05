برونزية الرمح ضربة البداية للإمارات في «ألعاب الجزائر»

المصدر: الجزائر: علي الظاهري - مسعد عبدالوهاب

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أهدى منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم دولة الإمارات أول إنجاز لها في دورة الألعاب العربية الـ15 «الجزائر 2023» بإحراز اللاعب راشد الزيودي الميدالية البرونزية لمسابقة رمي الرمح، مسجلاً أول إنجاز إماراتي في الدورة المقامة في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الجاري، والتي تفتتح رسمياً في الثامنة من مساء اليوم، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، من خلال حفل افتتاح كبير سيقام في ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وأهدى راشد الزيودي إنجازه الذي حققه في أول مشاركة لمنتخب قوى أصحاب الهمم في المحفل العربي إلى القيادة الرشيدة، معرباً عن فخره واعتزازه بتحقيق إنجاز لبلاده في عرس الرياضة العربية الذي تحتضنه الجزائر بتنظيم رائع.

وأعرب سومر حسن مرشد، مدرب المنتخب، عن اعتزازه وفخره بإنجاز الزيودي، الذي تزداد أهميته كونه خاض المنافسات مع لاعبين أعلى منه في التصنيف، لكنه سجل البرونزية بالإرادة الفولاذية التي يتحلى بها بعدما سجل 21:17 متراً، هي أفضل مسافة حققها في المسابقة.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضوراً رسمياً لكبار الشخصيات وقيادات العمل الرياضي في الجمهورية الجزائرية والدول العربية المشاركة في الدورة المقامة تحت شعار «بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي» بمشاركة كبيرة لنحو 6000 رياضي ورياضية من مختلف الدول العربية، يتنافسون في 23 رياضة، منها 3 لأصحاب الهمم، بواقع 245 مسابقة تقام في 5 مدن، هي الجزائر وقسنطينة ووهران وتيبازة وعنابة.

وسيحضر الحفل من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلا اللجنة الأولمبية الوطنية سلطان بن الشيخ بن مجرن، رئيس الوفد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وأحمد الطيب، مدير الوفد. وتخوض الإمارات الدورة بوفد مكون من 131 رياضياً ورياضية، يخوضون 15 لعبة بالنسخة الـ15 من دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر تحت شعار «بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي»، وتقام منافساتها من 5 إلى 15 يوليو.

وسيحمل سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج، علم الدولة في حفل الافتتاح.

وأقيمت مراسم رفع علم دولة الإمارات في مقر إقامة وفد الإمارات الرياضي في قرية الرياضيين، بحضور يوسف سيف خميس سباع آل علي، سفير الدولة لدى الجزائر، وأحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية مدير الوفد، والمسؤولين في اللجنة المنظمة، وعدد من اللاعبين واللاعبات، وتم بعد انتهاء مراسم رفع العلم تبادل الدروع التذكارية.

لقاء البعثة

والتقى السفير يوسف سيف خميس سباع آل علي بعثة الدولة المشاركة في الدورة العربية، واطمأن على أوضاع الوفد الإماراتي الموجود في الجزائر، كما طالب سفير الدولة لدى الجزائر اللاعبين واللاعبات بمضاعفة جهودهم من أجل رفع علم الإمارات عالياً في المحفل العربي، الذي يشهد مشاركة واسعة من الأشقاء في الوطن العربي.

وأكد السفير يوسف آل علي أن المشاركة الإماراتية في دورة الألعاب العربية تعتبر مهمة في ظل العلاقات التاريخية المتينة التي تربط الإمارات بالجزائر في شتى المجالات، مؤكداً الثقة الكبيرة بأبناء الإمارات في التمثيل المشرف وتحقيق النتائج المميزة عبر التتويج بالميداليات في العرس العربي الذي يجمع مختلف الأشقاء.

وأشار سفير الإمارات لدى الجزائر إلى أن اللاعبين واللاعبات يتسلحون بالعزيمة والإصرار والرغبة الكبيرة من أجل العودة من الجزائر بإنجازات جديدة لرياضة الإمارات، وسيكون الجميع على قدر التحدي والمسؤولية في هذا الحدث الكبير الذي يحتضنه بلد المليون ونصف المليون شهيد، والذي يتزامن مع تاريخ استقلال الجزائر يوم 5 يوليو، متقدماً بالتهنئة بهذه المناسبة إلى الجزائر حكومة وشعباً، متمنياً دوام التقدم والاستقرار والازدهار.

مشاركة الجودو

ويستهل منتخبنا الوطني الشاب للجودو مشاركته في الدورة العربية، اليوم، عبر الثنائي خالد وليد، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كلغم، وسعيد النقبي تحت 73 كلغم، وذلك في القاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائر، بينما يستأنف المنتخب منافساته في اليوم التالي من خلال خليفة الحوسني في منافسات وزن تحت 81 كلغم، ومنصور عبدالرحمن فوق 100 كلغم.

وجرت أمس القرعة الإلكترونية للبطولة في منافسات الجودو، بحضور ممثلي المنتخبات العربية المشاركة، إضافة إلى الاجتماع الفني، كما أجرى لاعبونا تدريباتهم في الفترة الصباحية بحضور محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد رئيس البعثة، وشعبان السيد، المدير الفني للاتحاد، وتحت إشراف المدرب جعفر النخلي.

تأكيد

وأكد محمد جاسم السجواني، مدير منتخب الجودو، أن منتخبنا الوطني يخوض منافسات الدورة بمجموعة من الوجوه الواعدة التي تستثمر مشاركتها العربية من أجل الإعداد والتجهيز للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المشاركة في المحفل العربي بحد ذاتها مكسب لهؤلاء الشباب من خلال الاحتكاك بنخبة المنتخبات العربية، التي من أبرزها الجزائر والمغرب وتونس ومصر، وغيرها من الدول العربية والخليجية، لا سيما وأن المنتخب تنتظره استحقاقات خارجية مهمة بعد ختام مشاركته العربية، أبرزها الألعاب الفرانكوفونية.

وذكر السجواني أن الرباعي الشاب قادر على تحدي الرجال في منافسات الجودو، ولن يكون فارق العمر ذا تأثير كبير، حيث إن الهدف هو استثمار طاقات وإمكانات لاعبينا من أجل المستقبل الواعد، موضحاً أنه إلى جانب الحرص على المساهمة في إنجاح البطولة عبر المشاركة، يسعى المنتخب إلى تحقيق نتيجة إيجابية، إضافة إلى العودة بمكاسب فنية عدة.

وأشار السجواني إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة تبذل جهوداً كبيرة لإنجاح الحدث العربي، الذي يضم أكثر من 22 دولة عربية في العديد من الألعاب والرياضات الموزعة على مدن عدة، لا سيما وأن عملية الاستضافة جاءت سريعاً في مدة زمنية قصيرة.

مواجهة صعبة

ووضعت القرعة منتخب الإمارات لكرة الطائرة للسيدات في مواجهة صعبة مع منتخب الجزائر في أولى مبارياته بالبطولة التي ستقام في الواحدة ظهر يوم غدٍ بتوقيت الجزائر، على ملعب القاعة متعددة الرياضات «الأبيار»، التي ستحتضن جميع المباريات، ثم يواجه «أبيض الطائرة» قطر في المباراة الثانية، التي ستقام في العاشرة من صباح الجمعة، ثم يواجه تونس الأحد المقبل، ثم يلتقي الأردن يوم الاثنين في ختام منافسات الدور التمهيدي لبطولة الكرة الطائرة للسيدات ضمن «ألعاب الجزائر 2023».

ويواصل المنتخب تحضيراته يومياً على صالة القاعة المتعددة الرياضات – الأبيار.

وأكد عصام عبدالمعطي، المدير الفني لمنتخب الطائرة، جاهزية اللاعبات لخوض المنافسات، مشيداً بالروح العالية التي تتمتع بها اللاعبات، مشيراً إلى أن المشاركة ستعود على المنتخب بفوائد فنية كثيرة من خلال الاحتكاك والتنافس مع منتخبات عربية كبيرة.

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