الزيودي يحرز أول ميدالية للإمارات في دورة الألعاب العربية بالجزائر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي



حقق منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم أول ميدالية له بمنافسات دورة الألعاب العربية الـ 15 " الجزائر 2023" عبر اللاعب راشد الزيودي، الذي فاز بالميدالية البرونزية في مسابقة رمي الرمح.

و سجل “ الزيودي ” أول إنجاز لبعثة الإمارات في الدورة العربية، التي تفتتح رسميا مساء غد الأربعاء، على ملعب 5 جويلية الأولمبي، بعدما سجل 21:17 مترا كأفضل مسافة يحققها في المسابقة.

وأهدى لاعب منتخب الإمارات إنجازه إلى القيادة الرشيدة، وأعرب عن اعتزازه بتحقيق أول انجاز للإمارات في العرس الرياض العربي الذي تحتضنه الجزائر.

و أعرب سومر حسن مرشد مدرب المنتخب عن فخره بإنجاز الزيودي الذي خاض المنافسات مع لاعبين أعلى منه في التصنيف لكنه نجح في تحقيق الميدالية البرونزية.

على صعيد متصل تفتتح غداً رسميا منافسات الدورة، التي تقام تحت شعار " بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي " بمشاركة نحو 6000 رياضي ورياضية من مختلف الدول العربية يتنافسون في 23 رياضة منها 3 لأصحاب الهمم بواقع 245 مسابقة تقام في 5 مدن هى الجزائر وقسنطينة ووهران وتيبازة وعنابة.

ومن المقرر أن يشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلا للجنة الأولمبية الوطنية، في حفل الافتتاح من خلال سعادة سلطان بن الشيخ بن مجرن، رئيس الوفد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وأحمد الطيب مدير الوفد ، في حين يحمل سالم عبد الرحمن، لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج علم الدولة في حفل الافتتاح.

وأقيمت مراسم رفع علم الدولة في مقر إقامة الوفد بقرية الرياضيين بحضور سعادة يوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية ومسؤولي وفد الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز