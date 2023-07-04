جابر الزعابي يترأس لجنة حكام «دولية كاراتيه قبرص»

المصدر: دبي - البيان

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سمى الاتحاد الدولي للكاراتيه، الحكم الدولي الإماراتي، جابر جاسم الزعابي، رئيساً لحكام بطولة قبرص الدولية، المقرر لها في مدينة لارنكا في الفترة من 29 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر المقبل، وذلك في خطاب رسمي تلقاه اتحاد الإمارات للكاراتيه، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إسناد رئاسة لجنة الحكام في بطولة دولية رسمية تصنيفية لأحد الكوادر الوطنية.

ويشغل الزعابي، رئاسة لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه، وعضوية لجنتي الحكام الدولية والآسيوية.

وتعد دولية قبرص، واحدة من أهم سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للكاراتيه، والتي يشارك فيها أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من المصنفين على مستوى العالم.

وقدم اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، التهنئة للزعابي لتكليفه بهذه المهمة الدولية المرموقة، مشدداً على أن التكليف يمثل نتاج التخطيط الذي ينتهجه اتحاد الإمارات للكاراتيه في فتح أبواب التألق أمام الكوادر الوطنية في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

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