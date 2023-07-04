إعلان لائحة انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي



أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية عن تفاصيل اللائحة الانتخابية الجديدة لمجلس إدارة اللجنة، والتي سيتم تطبيقها لأول مرة اعتباراً من المرحلة التكميلية للدورة الانتخابية 2020-2024، وذلك عقب اعتمادها من مجلس إدارة اللجنة، والتي تعد خارطة طريق حتى إعلان نتائج الانتخابات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة الانتخابية، اليوم “الثلاثاء”، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، بحضور المستشار عمر محمد ميران رئيس اللجنة الانتخابية، وعضوي اللجنة المستشار حسن علي المرزوقي والمستشار محمد المعمري.

وأعلنت اللجنة أنها اعتمدت على تطبيق خمس قيم ومبادئ في سبيل قيامها بمهام عملها، وهي الاستقلالية، والشفافية في الإجراءات الانتخابية، وضمان ممارسة أعضاء الجمعية العمومية لحقهم القانوني في التصويت لاختيار مرشحيهم، والحيادية، والابتكار .

وبحسب اللائحة الانتخابية الجديدة، ووفق النظام الأساسي، فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سيتشكل من 17 عضواً منتخباً، هم الرئيس، و9 أعضاء يمثلون الاتحادات الرياضية الأولمبية، وعضو واحد يمثل الاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وعضوه واحدة ممثل لفئة المرأة، وعضو ممثل للجنة الرياضيين، و4 أعضاء (بما في ذلك امرأتان على الأقل) تنتخبهم الجمعية العمومية، بناء على ترشيحهم من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

ويتم اختيار نائب الرئيس والأمين العام من بين الأعضاء المنتخبين في الاجتماع الأول للمجلس بعد اعتماده.

ويضاف إلى ذلك الأعضاء الإماراتيون في اللجنة الأولمبية الدولية ( إن وجدوا ) بصفتهم أعضاء مصوتين بحكم منصبهم.

يذكر أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الحالي يضم نحو 45 عضواً، فيما تأتي هذه الخطوة لجعل عدد أعضاء اللجنة 17 عضواً، من أجل تعزيز جهود العمل المقبلة التي تتطلب تجاوز التحديات لتحقيق الإنجازات والسير وفق رؤية الحكومة الرشيدة بجعل الرياضة أداة مؤثرة إيجابياً في المجتمع.

واعتبر المستشار عمر محمد ميران، أن هذه الخطوة تتوافق مع جهود تطوير قطاع الرياضة في الدولة، وتزامنا مع إعلان الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، حيث تعد المرة الأولى التي يتم فيها إجراء انتخابات لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، في تجربة ديمقراطية رياضية جديدة سبق في تنفيذها الاتحادات الرياضية.

وقال: "اللائحة الانتخابية الجديدة تعتمد على 5 قيم ومبادئ، هي الاستقلالية والشفافية في الإجراءات الانتخابية، وضمان ممارسة أعضاء الجمعية العمومية لحقهم القانوني في التصويت لاختيار مرشحيهم والحيادية والابتكار".

وأضاف: "ستتم مخاطبة الاتحادات الرياضية لإرسال نماذج الترشيح، والسير وفق الخطوات التالية تمهيداً لعقد الانتخابات التي تسعى اللجنة أن يكون التصويت فيها "إلكتروني" في حال توفرت الشروط السليمة لضمان عناصر الدقة والشفافية في النتائج، أو وفق الإجراءات اليدوية المتبعة في عملية فرز الأصوات".

وأوضح أنه يجب استيفاء جميع المرشحين كافة شروط العضوية الواردة في هذه اللائحة، ثم المضي في إجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وفقا لأحكام البند ( 38-9) من النظام الاساسي واللائحة.

وحول الجدول الزمني لسير العملية الانتخابية، أفاد رئيس اللجنة انه سيتم إرسال نماذج الترشيح إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية المصوتين قبل (45) يوما من موعد إجراء الانتخابات، على أن تتلقى الترشيحات من قبل الأمانة العامة (عناية/ اللجنة الانتخابية) حتى (25) يوما قبل تاريخ الانتخابات بحد أقصى.

وقال المستشار ميران : " يتم النظر في الترشيحات من قبل لجنة الانتخابات (15) يوما قبل انعقاد الاجتماع الانتخابي العادي للجمعية العمومية، وإعلان نتائج الانتخابات عند الانتهاء من العملية الانتخابية.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز