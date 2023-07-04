منتخب الجودو الشاب جاهز بأربعة لاعبين

المصدر: (الجزائر - البيان)

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وصلت بعثة منتخبنا الوطني للجودو إلى الجزائر استعداداً للمشاركة في الألعاب العربية، حيث تنطلق المنافسات غداً وتستمر حتى الجمعة، استأنف المنتخب الشاب تدريباته بحضور محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد مشرف الجودو المحلي رئيس البعثة، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد، وذلك بإشراف المدرب جعفر النخلي، وبمشاركة 4 لاعبين من فئة منتخب الشباب هم: خالد وليد الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كلغم، وسعيد النقبي تحت 73 كلغم، وخليفة الحوسني تحت 81 كلغم، ومنصور عبدالرحمن فوق 100 كلغم .

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، اطمأن على وصول البعثة، واستئناف تدريباتها ترقباً لقرعة البطولة التي تعقد اليوم.

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