8 منتخبات في «دولية سيدات الرجبي» في الإمارات

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقرت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرجبي منح الإمارات حق استضافة البطولة الدولية للسيدات (فئة 15 لاعبة)، بمشاركة 8 منتخبات كبرى من جميع القارات. وستقام البطولة التي تنظم للمرة الأولى تحت إشراف الاتحاد الدولي خلال الفترة 15 إلى 24 أكتوبر المقبل. ويعقد اتحاد الإمارات للرجبي اجتماعاً مهماً خلال الأيام المقبلة، من أجل وضع خطة طموحة للاستضافة وتحديد الملاعب التي ستشهد منافسات البطولة التي تقام للمرة الأولى في الإمارات، وتأتي ثقة الجمعية العمومية بعد التميز الواضح في استضافة البطولات في الإمارات خلال الفترات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرجبي بنجاح بحضور 33 اتحاداً وطنياً برئاسة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، وتطلعت الجمعية العمومية لمشاركة مميزة لممثل القارة الصفراء المنتخب الياباني في كأس العالم للرجبي المقرر إقامتها بالفترة من 7 سبتمبر إلى 30 أكتوبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز