الإمارات موعد مع المجد في الألعاب العربية بالجزائر

المصدر: الجزائر -على الظاهري، مسعد عبد الوهاب

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تتطلع الرياضة الإماراتية إلى مشاركة قوية في النسخة 15 من دورة الألعاب العربية في الجزائر، المقامة تحت شعار «بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي»، بمشاركة 6000 رياضي من مختلف الدول العربية يتنافسون في 23 رياضة، منها 3 رياضات لأصحاب الهمم، وذلك من خلال 245 مسابقة في 5 مدن، وستكون رياضة الإمارات على موعد جديد مع المجد في الدورة لرفع محصلة الميداليات، والتي وصلت إلى 114 ميدالية متنوعة على مدار 8 دورات سابقة.

وتدشن «أم الألعاب» مشاركة الإمارات في الدورة عبر منتخب ألعاب القوى، علاوة على منتخب قوى أصحاب الهمم، وأنهى المنتخبان تحضيراتهما لضربة البداية، بالمران على الملعب الأولمبي في وهران، ويشرف على منتخب القوى علي غزوان رئيس لجنة المنتخبات والحكام.

وصول

ووصل إلى الجزائر، أمس، الفوج الثالث من الوفد الرياضي للإمارات، وضم منتخبات ألعاب القوى لأصحاب الهمم، والريشة الطائرة وكرة الطائرة للسيدات، إضافة إلى الوفد الإعلامي المرافق، وكان في استقبال المنتخبات الثلاثة في مطار هواري بومدين، أحمد الطيب مدير الوفد، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية في اللجنة الأولمبية، وعدد من أعضاء الوفد الإداري للجنة وحث أحمد الطيب اللاعبين واللاعبات، على بذل قصارى جهودهم من أجل التمثيل المشرف للدولة، مؤكداً على ضرورة التحلي بروح التنافس الشريف، وتحقيق أفضل النتائج في المحفل العربي الدولي، وأعرب عن ثقته بالجميع على الظهور بصورة مشرفة، كما أكد أهمية توطيد العلاقات والروابط مع الأشقاء العرب.

وكان الطيب حضر أمس اجتماع مديري الوفود مع اللجنة المنظمة، حيث تمت مناقشة الأمور الإدارية واللوجستية المتعلقة بالدورة.

وأنهت اللجنة الأولمبية، كافة ترتيبات إقامة الرياضيين، من خلال مدير الوفد أحمد الطيب الذي سبق البعثة إلى الجزائر، للترتيب لإقامة الجميع.

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية، أنهت كافة الترتيبات الخاصة بمغادرة البعثة على أفواج، تبعاً للبرنامج الزمني للمنافسات، وكان منتخب ألعاب القوى أول الواصلين للجزائر، لخوض منافسات «أم الألعاب»، كما وصل إلى وهران الفوج الثاني، الذي ضم منتخب السباحة، الذي يخوض غمار المنافسات اعتباراً من غد، وحتى 10 الجاري.

تقدير

وأعربت أروى أحمد إدارية منتخب الكرة الطائرة للسيدات، عن تقديرها للجنة الأولمبية ، لما وفرته من تسهيلات لمشاركة المنتخب في الدورة العربية، وقالت: «جئنا للمنافسة على ميدالية، بغض النظر عن مستويات المنتخبات الأخرى، ولدينا لاعبات متميزات، يتمتعن بالإصرار والعزيمة، ولديهن شغف وروح عالية، ورغبة في تشريف سمعة الدولة في المحفل العربي الرياضي الكبير». وأضافت: «كلي ثقة في قدرة لاعبات المنتخب على الصعود للمربع الذهبي، ومن ثم يكون الحديث عن الميدالية». وعن تحضرات منتخب الطائرة، قالت: المنتخب خاض معسكر داخلي لمدة أسبوعين، تخللته بعض المباريات الودية، وتم من خلال هذا المعسكر، الاستعداد للمشاركة التي نعتبرها إضافة فنية مهمة للفريق، من خلال الاحتكاك مع منتخبات قوية، ذات باع طويل في اللعبة.

برنامج الوفود

من ناحية أخرى تصل منتخبات كرة السلة للكراسي المتحركة والشطرنج والملاكمة إلى الجزائر اليوم، وسيكون منتخب الكاراتيه آخر فوج يصل الجزائر.

15 لعبة

يخوض وفد الإمارات الرياضي غمار المنافسات في 15 لعبة، هي: كرة الطائرة سيدات، ألعاب القوى رجال وسيدات، والملاكمة رجال، الجودو رجال، والسباحة رجال وسيدات، والكاراتيه رجال وسيدات، والريشة الطائرة رجال وسيدات، والدراجات رجال وسيدات، ورفع الأثقال رجال وسيدات، وتنس الطاولة رجال، والمبارزة رجال وسيدات، والشطرنج رجال وسيدات، والشراع رجال وسيدات، علاوة على رياضتي كرة السلة على الكراسي، وألعاب القوى رجال وسيدات لأصحاب الهمم.

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