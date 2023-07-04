بعثة «الشراع الحديث» إلى الجزائر غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتوجه إلى الجزائر صباح يوم غدٍ بعثة منتخبنا الوطني للشراع الحديث للانضمام إلى وفد دولة الإمارات في دورة الألعاب العربية الـ15، المقررة في الجزائر بداية من بعد غدٍ وتستمر حتى 15 يوليو الجاري وذلك استعداداً لخوض منافسات الإبحار في مياه البحر الأبيض المتوسط على شواطئ العاصمة الجزائر اعتباراً من يوم السبت المقبل ولمدة 6 أيام متتالية.

ويبرز في قائمة منتخب الشراع الحديث في المشاركة العربية المرتقبة بطلنا العالمي عادل خالد صاحب فضية وبرونزية العالم في منافستي ألكا 7 ماسترز وألكا 6 وبرونزية آسيا ألكا 7 ماسترز 2023 وبطل الخليج 2022 والذي سيشارك في فئة ألكا 7 إلى جانب بطلنا سيف الزعابي بطل الخليج في فئة أوبتمست العام 2022 إلى جانب الأبطال خليفة الرميثي وماجد آل علي (أوبتمست) ومحمد إبراهيم الزعابي وماجد المرزوقي (ألكا 4)

مشاركة بارزة

كما تسجل فتاة الإمارات مشاركة بارزة مع منتخبنا الوطني للشراع الحديث ضمن وفد الدولة في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة بقيادة بطلة الخليج 2022 في منافسات ألكا 6 فتيات ضحى محمد آل بشر وزميلاتها البطلات مروة الحمادي ومدية النيادي اللتين ستخوضان منافسات أوبتمست وكاميلا خليفة القبيسي التي ستشارك في منافسات فئة ألكا 4 .

ثقة

وأعرب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عن أمنياته القلبية لمنتخبنا الوطني للشراع الحديث بتحقيق الإنجاز المأمول ومواصلة الحضور المتميز لأبطالنا في مختلف الساحات العالمية والقارية والإقليمية والتي رسموها مؤخراً وكذلك باقي الأبطال والبطلات ضمن وفد الدولة. وعبر الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان عن شكر إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث للجنة الأولمبية الوطنية على اهتمامها الكبير بمختلف الرياضات.

وقال رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث إنهم في مجلس الإدارة يثقون تمام الثقة في قدرات العناصر التي تم اختيارها لتمثيل رياضة الشراع الحديث ضمن قائمة وفد الدولة.

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