النيوزلندي هيلر 63 خطوة في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حصد النيوزلندي دانييل هيلر أول ألقابه في جولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج، أول من أمس، بلقب بطولة بيتفريد البريطانية ماسترز، ليتقدم 63 خطوة، ويصبح بالمركز 14 في ترتيب الموسم الحالي، ويقترب من حجز مقعده في البطولة الختامية بطولة دي بي ورلد، التي تقام في عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل.

جاء فوز النيوزلندي، بعدما أنهى المنافسات برصيد 10 ضربات تحت المعدل، ليكسب الجائزة المالية التي تزيد على 547 ألف يورو، والأهم نيل 710 نقاط، رفع بها إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1.052 نقطة بالمركز 14 في الترتيب الصادر، أمس، لـ«السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» 3.223 نقاط، وبالمركز الثاني الإسباني جون رام 1.942 نقطة.

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