«دولية دبي للسلة».. النسخة 33 في يناير المقبل

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقرر إقامة بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها 33 من 26 يناير حتى 4 فبراير 2024. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد أمس بمقر اتحاد السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وتم فيه توقيع عقد الرعاية مع «سما لتنظيم الفعاليات» و«بريزما» للعلاقات العامة، وأكد القرقاوي أهمية الحدث الرياضي الكبير والمتميز في منطقة الشرق الأوسط والذي استمر بنجاح على مدى أكثر من 3 عقود مشيراً لتعاون الجهات الرسمية والأندية وخص بالذكر مجلس دبي الرياضي والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية وقناة دبي الرياضية، مقدماً الشكر لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته ودعمه للبطولة وجهود ودعم معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس.

وقال القرقاوي: إن اللاعبين العرب ومنتخبنا الوطني استفادوا كثيراً من مشاركتهم في البطولة وأوضح أن موعد البطولة تم تحديده بالتنسيق مع الاتحادات القارية والعربية لكي لا يتضارب مع مواعيد استحقاقات المنتخبات والأندية.

حضر الاجتماع عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد وسالم المطوع أمين السر العام والدكتور منير بن حبيب المدير الفني للاتحاد ومحمد الحمادي مدير الاتحاد وممثلو الرعاة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز