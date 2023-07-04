«ترايفيني كينغز» بطل الدوري العالمي للشطرنج في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أحرز فريق ترايفيني كونتيننتال كينغز لقب النسخة الأولى من «الدوري العالمي للشطرنج»؛ الأول من نوعه في العالم الذي أقيم في دبي خلال الفترة من 23 يونيو حتى 2 يوليو، ونظمته مجموعة ماهيندرا بدعم من مجلس دبي الرياضي، تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة.

وأحرز «ترايفيني كونتيننتال كينغز» اللقب والجائزة الكبرى البالغة 500 ألف دولار بعد الفوز على مومبا ماسترز في النهائي المثير الذي حبس أنفاس المتابعين واستمر التعادل فيه حتى النقلات الأخيرة في المباراة الأخيرة بين الفريقين.

وأقيم النهائي بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج وأركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج اللذان توجا الفريق الفائز بكأس البطولة التي شارك فيها أهم وأكبر الأبطال والأساتذة الذين يتصدرون الترتيب العالمي، وفي مقدمتهم النرويجي ماجنوس كارلسن بطل العالم للشطرنج 5 مرات متتالية من 2013 حتى 2022، والصيني دينغ لي رن بطل العالم الحالي، والروسي إيان نيبومنياشتشي وصيف بطل العالم 2021 في دبي، والصينية هو ييفان بطلة العالم للشطرنج 4 مرات، والروسية كارتينا لاجنو وصيفة بطلة العالم 2018 وبطلة الشطرنج السريع 2014 إلى جانب عدد من اللاعبين واللاعبات من جميع القارات الذين تم توزيعهم على 6 فرق تنافست بينها يومياً للفوز باللقب الأول من البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

إثارة

وحبس المشاهدون في قاعة فندق لومريديان المطار وملايين المتابعين عبر القنوات العالمية الناقلة للبطولة أنفاسهم بعد التعادل الذي استمر في مباراتين سريعتين ومباراتين خاطفتين وأربع مباريات تتألف من شوط فاصل بنظام «الموت المفاجئ»، فبعد أن تبادل كلا الفريقين الانتصارات في التصفيات السريعة والخاطفة، دخلت المباراة في مباريات «الموت المفاجئ»، وهو نظام كسر فاصل جديد تم تقديمه في البطولة حيث تم لعب سلسلة من المباريات الفردية لتحديد الفريق الفائز، وتم تحديد المواجهات بين اللاعبين في كل مباراة بالقرعة.

وبعد انتهاء المباريات الثلاث الأولى بنظام «الموت المفاجئ» بالتعادل وتقدم مومبا ماسترز في المباراة الأخيرة مالت الكفة لفريق ترايفيني كونتيننتال كينغز الذي نجح في حسم المباراة الأخيرة والفوز باللقب الغالي للبطولة التي حققت نجاحاً كبيراً وأصبحت إضافة كبيرة للبطولات العالمية التي تنطلق من دبي نحو العالمية.

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