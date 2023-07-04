تألق الظاهري في «الفورمولا 4» بإيطاليا

المصدر: (روما ـ وام)

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تألق البطل الإماراتي راشد الظاهري سائق الفورمولا 4، وفاز مع فريق بريما الإيطالي بمركزين في بطولة الفورمولا 4، ضمن العشرة الأوائل في الجولة الرابعة لسباق «مونزا» بإيطاليا، ويمثل الفوز أكبر إنجاز حققه راشد الظاهري «الأصغر سناً» بين كل السائقين، في عامه الأول بسباقات سيارات الفورمولا 4 ذات «المقعد الفردي».

وحقق الظاهري 8 مراكز ضمن العشرة الأوائل من 11 سباقاً، على متن السيارة رقم 14 برعاية «هواوي» و«بنك أبوظبي الأول» و«ياس هيت»، محرزاً المركز الرابع في سباق «حلبة مونزا»، ليقترب من منصة التتويج في السباق العام.

وأكد الظاهري أن الدعم الذي حظي به من فريقه والرعاة منحه فرصة المنافسة ،وقال: مع فارق عشر من الثانية بين جميع السائقين، تكون المنافسة قوية.

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