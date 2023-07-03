تدشين الموقع الإلكتروني لجائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي

المصدر: وام

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دشن مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، الموقع الإلكتروني الجديد للجائزة "www.sjsa.ae" تزامناً مع إطلاق الدورة الأولى للجائزة وبما ينسجم مع هويتها ورؤيتها؛ حيث تم استيحاء التصميم من شعار الجائزة وألوانها، ووفقاً لأفضل المعايير، بحيث يمكن للزوار الوصول إليه ببساطة ويسر، وبما يتيح لهم سهولة التصفح والوصول إلى المعلومات بأقل وقت وجهد.

ويعتبر الموقع المنصة الرسمية للجائزة على شبكة الإنترنت بجانب حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه يعد دليلاً شاملاً لها، حيث يحتوي على العديد من الأقسام التي تقدم شرحاً تفصيلياً عن الجائزة وعناصرها وهويتها والبرنامج الزمني والتعليمات والأحكام والشروط العامة والخاصة لكل فئة، بجانب التعريف بجميع الفئات الرئيسية والفرعية والمستهدفين منها، إضافة إلى تحديث آخر الأخبار والمستجدات والنشاطات من خلال قسم المركز الإعلامي بما يلبي تطلعات الزوار.

ويتيح الموقع الفرصة للراغبين في الترشح، تعبئة ملف الترشيح إلكترونياً بكل سهولة بدون أية مرفقات أو أدلة، كما إنه يوفر لأفراد الجمهور قنوات اتصال مباشرة مع اللجان الخاصة بالجائزة لطرح أي مقترحات أو استفسارات.

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