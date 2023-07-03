البطل الإماراتي راشد الظاهري يحقق أفضل النتائج في بطولة الفورمولا 4 بإيطاليا

المصدر: وام

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فاز البطل الإماراتي راشد الظاهري سائق الفورمولا 4 لفريق بريما الإيطالي بمركزين في بطولة الفورمولا 4، ضمن العشرة الأوائل في الجولة الرابعة لسباق "مونزا" بإيطاليا.

ويمثل هذا الفوز أكبر إنجاز حققه راشد الظاهري " الأصغر سناً" بين كل السائقين، في عامه الأول بسباقات سيارات الفورمولا 4 ذات "المقعد الفردي".

وحقق الظاهري 8 مراكز ضمن العشرة الأوائل من 11 سباقاً، على متن السيارة رقم 14 برعاية "هواوي " و"بنك أبوظبي الأول" و"ياس هيت"، محرزاً المركز الرابع في سباق "حلبة مونزا"، ليقترب من منصة التتويج في السباق العام.

وأكد الظاهري أن الدعم الذي حظي به من فريقه والرعاة منحه فرصة المنافسة وتحقيق المركز الرابع في السباق الثالث ضمن المراكز العشرة الأولى.

وقال " تبرز المسارات الطويلة عقلية السباق التكتيكية. المنافسة كانت قوية في السباق الأول، وسيارتي تعرضت لبعض الأضرار التي جعلتني في الجزء الخلفي من الحلبة، ومع فارق عشر من الثانية بين جميع السائقين، تكون المنافسة قوية. فخور بإمكاناتي وما يمكن للسائق الإماراتي تحقيقه، لاسيما بعد تحقيق المركز الرابع في السباق الثالث وهي أفضل نتيجة لي حتى الآن في حلبة مونزا".

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