إنجاز إماراتي كبير في مونديال «الفومولا 1» بفرنسا

المصدر: وام

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حققت زوارق الإمارات إنجازا كبيرا في السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة "الفورمولا 1" التي أقيمت بمدينة ما كون الفرنسيبة، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وتوج زورق "الشارقة 12" بقيادة قائده فرديناند، بالمركز الثاني، فيما حل زورق "أبوظبي 2 " بقيادة ثاني القمزي، في المركز الثالث خلال المنافسات التي أقيمت مساء أمس الأحد.

وتميزت تفاصيل السباق بالإثارة؛ حيث استمر لخمسين دورة، وتصدر المنافسات منذ البداية "زورق أبوظبي 1" بقيادة شون تورنتي، إلا أنه تراجع للمركز الرابع وخرج من السباق، بسبب التفافة خاطئة عند إحدى البوابات الهوائية، ليتقدم زورق "السويد 14" بقيادة جوناس ويتصدر السباق حتى الدورة الأخيرة، فيما تمكن ثاني القمزي، من التقدم طوال مراحل السباق حتى الوصول للمركز الثالث برغم انطلاقته من المركز التاسع.

وشهد السباق ارتفاع العلم الأصفر ثلاث مرات نظرا للحوادث والأعطال التي جرت خلال المنافسة، وأكمله 13 زورقا من أصل 20 بدأت المنافسة.

ورفع السويدي جوناس آندرسون، رصيده إلى النقطة رقم 43 في صدارة الترتيب العام للبطولة، فيما حل ثانيا زورق "الفيكتوري 4" بقيادة إريك ستارك، برصيد 28 نقطة، وجاء ثالثا زورق "الشارقة 12" بقيادة فرديناند، برصيد 27 نقطة، فيما تقدم ثاني القمزي، إلى المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 19 نقطة.

ووجه سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي، الشكر إلى الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، لحضوره الحدث وحرصه على تهنئة ممثلي الإمارات، كما توجه بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على النتائج الطيبة التي حققتها زوارق الإمارات، وبارك إنجاز القمزي وتحقيقه المركز الثالث في هذه الجولة وصعوده منصة التتويج بعد سباق قوي ومثير.

وقال: "شهد السباق العديد من التحولات الدراماتيكية، وكنا نستحق منصة في الختام، سعيدون بإنجاز فريقي أبوظبي والشارقة وأيضا وصول الفيكتوري للمركز الثاني في الترتيب العام للبطولة".

من ناحيته عبر ثاني القمزي، نجم فريق أبوظبي عن سعادته بتحقيق البرونزية في جولة فرنسا مؤكدا أن مراحل السباق كانت صعبة وقال: "انطلقت من المركز التاسع، وكانت هناك الكثير من التغييرات التي شهدتها تفاصيل السباق بتوقف بعض الزوارق، وانقلاب زوارق أخرى وكانت لحظات رفع العلم الأصفر من أسباب الصعوبة البالغة للسباق، ومع ذلك تمكنت من التقدم للأمام والوصول للمركز الثالث والبقاء حتى النهاية؛ حيث جاء الفوز بالمركز الثالث بالخبرة والمهارة وأنا على ثقة بأن القادم أفضل في الجولات المقبلة".

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