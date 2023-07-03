«فيكتوري 4» ثانياً بترتيب مونديال زوارق «فورمولا 1»

المصدر: دبي - البيان

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احتفظ أريك ستارك قائد فريق «فيكتوري 4» بالمركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة، فورمولا1، بعدما أنهى السباق الرئيس لجائزة فرنسا الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم 2023، في المركز الخامس ليضيف 7 نقاط جديدة عززت موقفه برصيد 28 نقطة خلف المتصدر، زورق «السويد 14» بقيادة جوناس اندرسون، بطل الجولة، الذي تربع على القمة برصيد 43 نقطة.

وأكمل بطلنا أحمد الفهيم قائد زورق «فيكتوري 3» السباق متجاوزاً آثار حادث الانقلاب أول من أمس، ليحقق المركز التاسع في الترتيب العام ويضيف نقطتين جديدتين لرصيده في الترتيب العام ولرصيد فريق الفيكتوري 3، الذي يحتل المركز الرابع في لائحة ترتيب الفرق في المونديال.

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