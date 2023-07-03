منتخب الجودو يكثف استعداداته لـ«ماستر المجر»

المصدر: صوفيا - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يكتمل اليوم عقد معسكر منتخبنا الأول للجودو في بلغاريا في إطار استعداداته المكثفة لبطولة الماستر التي تقام في العاصمة المجرية بودابست من 4 إلى 6 أغسطس المقبل، يضم المعسكر 5 لاعبين، هم: نارمند «وزن تحت 66 كلغم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كلغم»، وأرام «وزن تحت 90 كلغم»، وظفار «تحت 100 كلغم»، ومعروف ماجو «وزن فوق 100 كلغم» واللاعبة بشيرات «وزن تحت 52 كلغم»، واللاعبة باتسو «وزن تحت 57 كلغم».

وتتخلل فترة المعسكر الحالي تدريبات فردية خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية وتطوير المهارات الفردية، بإشراف المدرب فيكتور سكرتوف والطاقم المساعد،

ويتابع المنتخب استعداداته للاستحقاقات المقبلة حتى بطولة «أبوظبي غراند سلام» من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل ضمن أسبوع «الألعاب القتالية». وتهدف مشاركات المنتخب الأول في بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى لزيادة درجات التصنيف الدولي، وحصد المزيد من النقاط ضمن سباق التأهل لأولمبياد باريس 2024.

جهود

ودعا محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، خلال اتصاله مع ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الإمارات أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، إلى مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الاستحقاقات، تطلعاً لبلوغ أولمبياد باريس 2024. وتنتظر المنتخب بجانب بطولة الماستر في المجر مشاركات أخرى في بطولتي «زغرب غراند بري»، و«باكو غراند سلام» وصولاً إلى أسبوع أبوظبي للرياضات القتالية أكتوبر المقبل، والذي يشهد بطولة أبوظبي غراند سلام، وبطولة العالم للكاتا والبطولة العالمية للمحاربين القدامى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز