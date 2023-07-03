8 لاعبين لـ «الريشة الطائرة» في «عربية الجزائر»

المصدر: دبي - البيان

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يشارك منتخبنا الوطني للريشة الطائرة في دورة الألعاب العربية الـ15 التي تستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 الجاري، وتضم قائمة المنتخب 8 لاعبين ولاعبات هم عبدالعزيز يحيى، محمد علي، حامد المزروعي، ناصر الصايغ، غدير الطاهري، مريم البلوشي، فرح الحجي، هند الهلالي، وتضم البعثة سالم المزروعي إدارياً، ومحمود طيفور وسهاد عويس مدربين.

وكثف المنتخب تحضيراته في الفترة الأخيرة بالعديد من الحصص التدريبية اليومية من أجل الوصول إلى قمة الجاهزية بهدف تشريف الرياضة الإماراتية.

وتم اختيار الحكمة ميسون عيسى البلوشي ضمن طواقم تحكيم منافسات الريشة الطائرة لتصبح أول حكمة إماراتية في تاريخ دورة الألعاب العربية. وتأتي مشاركتها لتعزز جهود اتحاد الإمارات للريشة الطائرة برئاسة نورة الجسمي في تطوير قطاع التحكيم واللعبة بشكل عام، وبعد تألق التحكيم الإماراتي في البطولة الآسيوية التي استضافتها دبي أبريل الماضي، والتي شهدت مشاركة 6 حكمات في إدارة المباريات، وسط نخبة من حكام اللعبة في القارة الآسيوية، وكانت التجربة الأولى على المستوى الخارجي، بعد مشاركتهن من قبل في إدارة العديد من المباريات المحلية والمسابقات المجتمعية.

وأعربت ميسون البلوشي عن سعادتها بتمثيل التحكيم الإماراتي في المحفل العربي، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل تقديم مستويات جيدة تعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة من الفترة الأخيرة، وقالت: بدايتي مع اللعبة كانت قبل عامين، وخلال هذه الفترة حصلت على العديد من الدورات التأهيلية في الجانب التحكيمي بجانب ممارستي للعبة، وكانت الانطلاقة في تحكيم المباريات في بطولة فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، وبعدها كانت الانطلاقة في عدد من البطولات، ثم البطولة الآسيوية.

مغادرة

من ناحية أخرى، غادرت أمس بعثة منتخب السباحة إلى الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية وضمت 3 سباحين هم سالم غالب، عمر الحمادي، يوسف الشامسي، إضافة إلى مروان حافظ الحتاوي مدرباً للمنتخب، وعبدالواحد محمد عبدالله إدارياً، وخالد الدسوقي مدرباً لياقة. وأكد عبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة أن المشاركة في دورة الألعاب العربية تهدف إلى اكتساب السباحين خبرات جديدة والاستعداد للمشاركة ببطولة العالم في اليابان والمقررة بعد 10 أيام من انتهاء البطولة العربية.

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