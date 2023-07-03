النسخة 13 لـ «عربية سلة السيدات» تنطلق اليوم

المصدر: القاهرة - البيان

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تنطلق في القاهرة، اليوم، بطولة المنتخبات العربية لسيدات السلة في نسختها الـ 13، بمشاركة منتخبي مصر «أ» و «ب»، والجزائر والكويت والمغرب، على ألا تحتسب نتائج المنتخب المصري «ب»، الذي سيكون وجوده في البطولة من أجل الاحتكاك، استعداداً لمشاركته في بطولة العالم، بحيث يلتقي في الدور النصف نهائي متصدر الدور التمهيدي مع الرابع، والثاني مع الثالث، لتحديد الفريقين الصاعدين إلى النهائي، المقرر إقامته الاثنين المقبل، ويلتقي في الجولة الأولى منتخبا الجزائر ومصر «ب»، اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، الخامسة بتوقيت الإمارات، يليها في السادسة والنصف مصر «أ» مع الكويت، يستمر الدور التمهيدي حتى الجمعة، ثم يقام نصف النهائي الأحد، بعد يوم الراحة، على أن تختتم البطولة 10 الجاري.

السجل الذهبي

والبطولة لأول مرة في الأردن عام 1983، وفاز العراق باللقب، ثم ألغيت البطولة الثانية التي كانت مقررة في مصر عام 1986، بسبب عدم اكتمال العدد القانوني للفرق، لتعود البطولة إلى مصر بعد عام، ويتوج فيها المنتخب الجزائري، تلاه المنتخب التونسي بطل النسخة الرابعة عام 1989، ثم احتكرت مصر اللقب ثلاث مرات متتالية، أعوام 1992و1994 و1997، واستعادت تونس اللقب في البطولة الثامنة عام 1999، تلتها الجزائر للمرة الثانية في العام التالي، وكان المنتخب اللبناني على موعد مع لقبين متتاليين عامي 2003 و2011، فيما توج المنتخب المصري بطلاً للنسخة الأخيرة عام 2017.

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